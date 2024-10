Engelse media klaar met ‘zwakke smoesjes’ Ten Hag: ‘Zielig, incompetent en ongedisciplineerd’

De dagen voor Erik ten Hag bij Manchester United lijken geteld, zo stellen verschillende Engelse media. De Nederlander ging zondag met zijn ploeg in eigen huis met liefst 0-3 onderuit tegen Tottenham Hotspur, waarbij de club uit Manchester volledig werd overrompeld.

“Weer een dramatische nederlaag voor Manchester United laat zien dat ambitie is gebaseerd op niets meer dan waanideeën”, kopt The Independent. “Voor Erik ten Hag was de lijst met vreselijke dagen als trainer van Manchester United al veel te lang. Tegen Tottenham zag United eruit als een dure, incoherente rotzooi”, schrijft de krant, die stelt dat het huidige seizoen een voortzetting is van het zwakke vorige jaar.

Manchester Evening News ziet dat Ten Hag een ‘lopende tegenstrijdigheid’ is. “Ten Hag kan door blijven gaan over de twijfelachtige rode kaart voor Bruno Fernandes, maar dat kan de parallellen tussen het United van dit seizoen en de vorige niet maskeren. Zijn zwakke smoesjes gaan niet meer op. United mist slechts twee spelers uit de beste elf en heeft maar drie overwinningen uit negen wedstrijden gehaald.” Ten Hag krijgt van de krant dan ook een drie voor zijn optreden. “Hij werd overklast door een team wiens trainer er minder lang zit dan Ten Hag.”

Einde nadert voor Ten Hag

“Dit voelt als het einde voor Ten Hag – niet nu, dan heel binnenkort”, schrijft de BBC. “Er is bijna geen tijd meer voor de 54-jarige trainer na een zielige, incompetente en ongedisciplineerde vertoning van United. De grote vraag op Old Trafford luidt als volgt: kan Ten Hag dit overleven? En zo ja, voor hoelang? Hij is een manager die zich steeds minder raad lijkt te weten. Hij heeft zich eerder van de afgrond weggestuurd, maar is daar nu weer terug.”

Ook The Telegraph verwacht dat de wedstrijd tegen Tottenham ‘het begin van het einde is’ voor Ten Hag. “Het voelt nu eindelijk als de slotfase voor Ten Hag”, leest het. “Eruit gevochten, eruit gedacht, eruit gerend, eruit gespeeld en, misschien, eruit gegooid. Alweer staat de manager van Manchester United onder immense druk.” De krant betwijfelt of de Nederlander het kan overleven. “Niet als deze wedstrijd als bewijsstuk wordt aangeleverd.”

‘Buiten alle problemen gaat alles goed voor Ten Hag’

Deze mening wordt gedeeld door The Daily Mail. “Ten Hag heeft geen excuses meer, zijn tijd zit erop”, luidt het oordeel. “Hij kan zich nu niet meer verstoppen. Hij schept op over het winnen van tweederangs prijzen, maar dat is waardeloos als zijn team op deze manier speelt.” De krant somt vervolgens op wat er allemaal mis is met Manchester United. “Geen filosofie, geen identiteit, geen discipline, geen slinksheid, geen patronen, geen doorzettingsvermogen, geen avontuur, geen geloof, geen subtiliteit, geen wilskracht, geen bedoeling, geen plan. Daarbuiten gaat alles goed.”

