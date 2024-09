Van 't Schip schrikt van De Ligt en Mazraoui: 'Dit is onbegrijpelijk'

kende zaterdag een weifelende start in de wedstrijd tussen Southampton en Manchester United, maar kwam daarna een stuk beter voor de dag. Zijn doelpunt betekende een enorme opluchting, merkte analist John van ’t Schip van Viaplay.

“Er kwam wel wat los, dat zag je bij het juichen”, zegt de voormalig trainer van Ajax. “Die goal is voor zijn vertrouwen natuurlijk heel belangrijk.” Eerder in de wedstrijd was De Ligt betrokken bij enkele opvallende momenten. Hij werd in de achttiende minuut in het strafschopgebied bijvoorbeeld in de luren gelegd door Kyle Walker-Peters, die daarna echter geen ploeggenoot kon bereiken. Volgens Van ’t Schip verzaakte ook Noussair Mazraoui, die naast De Ligt stond.

“Onbegrijpelijk dat met Mazraoui naast hem niet aan de binnenkant wordt gedekt. De Ligt moet zorgen dat hij niet buitenom kan gaan, terwijl Mazraoui aan de binnenkant moet staan. Mazraoui moet hem coachen, terwijl De Ligt moet weten dat Mazraoui er staat als Walker-Peters binnendoor gaat. Maar Mazraoui laat het helemaal open en daar ontstaat en gevaarlijke situatie uit”, aldus Van ’t Schip.

In minuut 23 was De Ligt echter van grote waarde voor Manchester United. Hij blokkeerde een schot van Yukinari Sugawara, dat was voorbestemd voor de verre hoek, en voorkwam daarmee de 1-0 van de ex-AZ’er. “Die was er waarschijnlijk in gegaan, want Onana was al geklopt. De Ligt had een twijfelende start, maar had daarna goede momenten.”

