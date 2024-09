Driessen voorziet probleem voor Ten Hag: ‘Hij heeft nu wel wat op te rapen’

Erik ten Hag moet aan de bak om er bovenop te krijgen, zo stelt Valentijn Driessen. De centrale verdediger maakte namens Oranje geen goede beurten tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland, waardoor hij niet met goed gevoel terugkeert naar Manchester United.

De Ligt viel in negatieve zin op in de interlands van Oranje tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland. In de wedstrijd tegen het Oost-Europese land was de mandekker tegenstander Edin Dzeko helemaal kwijt, die daardoor de aansluitingstreffer kon maken. Drie dagen later ging het tegen Duitsland weer mis, toen De Ligt bij de gelijkmaker van Deniz Undav slordig balverlies leed op eigen helft, waarna hij in de rust werd gewisseld.

Driessen verwacht dat De Ligt na zijn optredens in het Nederlands elftal niet lekker in zijn vel zit. “Ten Hag heeft wel wat op te rapen”, stelt de verslaggever in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Er komt nu natuurlijk niet een speler vol zelfvertrouwen terug uit Nederland. Het ging al fout tegen Bosnië, maar tegen Duitsland was het echt door de ondergrens heen.”

Worsteling van De Ligt

Volgens Driessen is de verdediger iemand die zelf heel erg blijft zitten met zijn fouten. “Als je hem na afloop zag tegen Bosnië, alsof zijn laatste oortje versnoept was”, blikt de journalist terug. “Er zal nu toch iemand bij moeten komen om hem weer de lift te geven, het vertrouwen te geven.” De Ligt speelt al langer niet op het niveau dat hij in het verleden wist te bereiken, ziet ook Driessen. “Dat heeft hem al het WK gekost en op het EK geen minuut gespeeld.” De verslaggever verwacht dan ook dat Koeman in de toekomst centraal achterin zal kiezen voor Virgil van Dijk samen met Jurriën Timber of Micky van de Ven.

