De Ligt legt uit wat er misging bij doelpunt Dzeko: 'Het is gewoon klote'

staat na afloop van de wedstrijd tussen Nederland en Bosnië en Herzegovina schuldbewust voor de camera's van de NOS. De verdediger van Manchester United was na 73 minuten zijn directe tegenstander helemaal kwijt, waardoor de routinier de 3-2 kon maken en het toch nog even spannend dreigde te worden in het Philips Stadion.

Invaller Esmir Bajraktarevic zag vanaf de rechterflank hoe Dzeko, inmiddels 38, uit de rug van De Ligt wegliep. Met een bekeken pass zette hij de aanvalsleider vervolgens vrij voor Bart Verbruggen, waarna de spits van Fenerbahçe het cadeatje van De Ligt gretig uitpakte: 3-2. "Geen beste beurt van De Ligt", concludeerde NOS-commentator Arman Avsaroglu.

"Ik denk dat je zelf wel weet hoe ik me voel", zegt De Ligt na de wedstrijd in gesprek met verslaggever Thierry Boon. "Ondanks dat ik - denk ik - 95 procent van de dingen goed doe, die tweede goal, dat had ik beter kunnen doen. Dat weet ik zelf ook. Ik moet het nog terug zien, maar ik heb het gevoel dat ik niet helemaal uitkom met mijn passen. Een beetje twijfel, ik dacht dat de keeper kwam. Maar niet om het op Bart te schuiven, ik had de bal gewoon moeten wegwerken. Ja, ik hoorde iets achter me, maar ik weet niet of het Bart was. Het is gewoon klote", aldus de verdediger.

Geen 'gemiste kans' voor De Ligt

De Ligt speelde zaterdagavond zijn 46e interland voor Oranje, nadat hij op het EK in Duitsland geen minuut in actie kwam omdat bondscoach Ronald Koeman de voorkeur gaf aan Stefan de Vrij naast aanvoerder Virgil van Dijk in het hart van de defensie. De verdediger van Internazionale is er deze interlandperiode vanwege een blessure echter niet bij, waardoor De Ligt weer eens de kans krijgt zich te tonen in Oranje. Ondanks zijn fout wil hij 'niet per se' spreken van een 'gemiste kans'. "Wat ik zeg, ik doe gewoon mijn best. Ik weet ook dat er momenten zijn dat ik het beter kan doen. Het is ook lang geleden dat ik 90 minuten heb gespeeld. Als ik iets moet noemen ben ik daar het meest tevreden mee. Die tweede goal waarbij ik niet uitkom met mijn passen, ik weet van mezelf: hoe meer wedstrijden ik speel, hoe meer mijn voetenwerk beter is. Dat is natuurlijk totaal geen excuus en dat wil ik ook totaal niet gebruiken. Maar in mijn hoofd weet ik dat ik dat de volgende keer beter zal doen", besluit De Ligt.

