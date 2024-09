Jamie Carragher maakt na felle discussie pijnlijke grap over Erik ten Hag

De druk op Erik ten Hag als trainer van Manchester United neemt toe. Met drie punten uit evenzoveel wedstrijden beleeft Ten Hag een teleurstellende seizoenstart; zondag bleek rivaal Liverpool veel te sterk (0-3). Bij Sky Sports wordt het toekomstperspectief van Ten Hag besproken en maakt Liverpool-icoon Jamie Carragher een pijnlijke grap, na een felle discussie met Gary Neville.

Carragher krijgt de vraag of Ten Hag de tijd nodig heeft om verandering teweeg te brengen – met de nieuwe aankopen in het achterhoofd - of dat hij juist een obstakel is voor die verandering. “Ik denk dat laatste. Ik denk niet dat er echt iets gaat veranderen. Het voetbal dat ze nu spelen, hebben we vorig jaar ook gezien. De trainer is de belangrijkste man. Zijn filosofie is leidend. Erik ten Hag zei in het interview: ‘We zullen zien waar we aan het eind van het seizoen staan.’ Maar het zou mij verrassen als hij dan nog aan het roer staat.”

Carragher trekt de vergelijking met Arne Slot, die in een korte periode wel zijn speelstijl heeft kunnen doorvoeren. “Dat betekent niet meteen dat het een groot succes gaat worden, maar je ziet tenminste iets herkenbaars, en dat zie je ook terug in het type spelers dat ze zoeken op de transfermarkt. Bij Manchester United ziet het eruit als een grote chaos.” De oud-verdediger stipt aan dat er weinig vertrouwen sprak uit de zomerse zoektocht van Manchester United naar een mogelijke opvolger van Ten Hag. “Het is uitstel van executie.”

“Als je blij bent met je manager, dan ga je niet met andere managers in gesprek!”, benadrukt Carragher, die weerwoord krijgt van Manchester United-icoon Neville, die aanstipt dat Manchester United geen manager vond die beter werd geacht dan Ten Hag. De presentator van Sky Sports, David Jones, vraagt daarna of Arne Slot geen optie zou zijn geweest. “Die wilden ze waarschijnlijk niet. Hem vonden ze misschien geen garantie op betere resultaten dan Ten Hag. Ja, de achtste plek van vorig seizoen is onacceptabel, maar we moeten ook niet vergeten dat hij twee prijzen heeft gepakt in twee jaar. Daar moet niet te licht over worden gedacht.”

"Oh my god, how can you say they bottled it?!"



'Clubleiding Manchester United heeft het verbruid'

Neville benadrukt dat er genoeg periodes zijn geweest in de clubgeschiedenis waarin Manchester United jarenlang moest wachten op een prijs, en dat managers als Jürgen Klopp (Liverpool) en Sir Alex Ferguson (Manchester United) respectievelijk zeven en vijf jaar wachtten op hun eerste landstitels. “Maar Klopp haalde in zijn derde seizoen de Champions League-finale en je zag dat er werd gebouwd aan iets”, antwoordt Carragher. “Ik denk dat de clubleiding van Manchester United het heeft verbruid in de zomer (door Ten Hag niet te vervangen, red.). Wat zou er dit seizoen daadwerkelijk gaan veranderen?”

Opnieuw neemt Keane het op voor Ten Hag. Hij legt uit dat eigenlijk alle opvolgers van Ferguson – David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer en Ten Hag – de club niet terug aan de top hebben kunnen krijgen. Carragher antwoordt cynisch: "Ja, jij geeft altijd de Glazers de schuld, maar wie ga je nu de schuld geven (nu de Glazers niet meer betrokken zijn bij het sportieve beleid, red.)?" Nevile: “Wat ze nu proberen, is een stabiele basis boven Ten Hag te scheppen. Er is een nieuwe technisch directeur, sportief directeur, hoofd van recruitment, algemeen directeur… Ze zien in dat de trainer misschien niet het probleem is en ze willen nagaan of hij kan presteren onder nieuw leiderschap. Dat vind ik geen verkeerde aanpak.”

Carragher maakt pijnlijke grap over Ten Hag

Toch maakt Manchester United-icoon Roy Keane zich zorgen om de toekomst van Ten Hag. “De druk neemt toe, zeker als het stadion na een uur al leegloopt omdat de wedstrijd is gespeeld… Ik hoop dat hij het tij kan keren, maar de druk zal alleen maar toenemen.” Aan het eind van de discussie stelt presentator Jones dat de Premier League pas drie wedstrijden onderweg is. “Precies, en hij wil nu al dat Ten Hag ontslagen wordt!”, verwijst Neville naar Carragher, die antwoordt met een pijnlijke grap. “Nee hoor, ik wil dat hij blijft.” Daarmee insinueert Carragher dat het verval van Manchester United onder Ten Hag onomkeerbaar is, een ontwikkeling die hij als supporter en icoon van Liverpool niet betreurt.

