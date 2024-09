Slot vernedert Ten Hag: Liverpool is veel te sterk voor Manchester United

Liverpool heeft vandaag gewonnen van Manchester United. In een galavoorstelling in het Theatre of Dreams won de ploeg van Arne Slot met overmacht de Northwest-derby van de aartsrivaal: 0-3. Mohamed Salah was de gevierde man bij de uitploeg, hij verzorgde twee assist en maakte één doelpunt. Luis Díaz maakte de andere twee treffers.

Bij Liverpool moest Cody Gakpo het wederom doen met een plek op de bank. Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk mochten van Slot wel weer vanaf de aftrap spelen. De negen andere namen op het wedstrijdformulier waren hetzelfde als in de wedstrijd van vorig weekend tegen Brentford (2-0 winst). Bij United mocht Matthijs de Ligt voor het eerst vanaf het begin mee doen. Dat ging ten koste van Harry Maguire. Joshua Zirkzee begon ook in de basis, evenals Alejandro Garnacho. Dat ging ten koste van Amad Diallo en Mason Mount, die geblesseerd was. Aanwinst Manuel Ugarte zat nog niet bij de wedstrijdselectie.

De wedstrijd begon intens, met een hoog tempo en een gedreven United dat het Liverpool lastig maakte. Maar ondanks de goede start wist United geen kansen te creëren. Liverpool aanvankelijk ook niet, tot de 35e minuut. Casemiro leverde een bal op eigen helft zomaar in bij Gravenberch, die Salah aan de rechterkant inspeelde. De Egyptenaar gaf de bal voor en bij de tweede paal kon Luis Díaz de bal ongehinderd inkoppen: 0-1. Zeven minuten later leek United de genadeslag te krijgen toen Casemiro wederom de bal verloor op het middenveld. De bal kwam weer bij Salah, die met een prachtige pass met buitenkant links Luis Díaz bereikte in het strafschopgebied. De Colombiaan schoot vervolgens onberispelijk raak van twaalf meter afstand laag in de rechterhoek: 0-2. Dat was ook de ruststand.

In de 56e minuut maakte Salah aan alle onzekerheid een einde. Kobbie Mainoo liet zich op het middenveld aftroeven door Alexis Mac Allister, die de bal aan Dominik Szoboslai gaf. De Hongaar bediende vervolgens Salah, die onberispelijk raak schoot: 0-3. Daarna was de wedstrijd gespeeld, ging het tempo omlaag en hield Liverpool eenvoudig stand tegen het machteloze United.

Liverpool ongeslagen aan kop

Door de derde zege op rij gaat Liverpool samen met Arsenal en Manchester City ongeslagen aan kop in de Premier League. Opvallend is dat de ploeg van Slot nog geen enkel tegendoelpunt kreeg. United vindt zichzelf terug in de grijze middenmoot en moet waken voor weer een verloren seizoen. Na de interland-break ontvangt Liverpool op Anfield Nottingham Forest. United gaat op bezoek bij het eveneens slecht gestarte Southampton en gaat daar proberen niet meteen op onoverbrugbare afstand van de topploegen te komen.

