Arne Slot hoort acht tegenstanders van Liverpool in de Champions League

Arne Slot kent de acht ploegen waarmee hij de degens gaat kruisen in de Champions League. De trainer van Liverpool keert terug in Nederland, want hij treft onder meer PSV.

Slot is bezig aan zijn debuutseizoen bij Liverpool. De oefenmeester kent een vliegende start in de Premier League en hoopt uiteraard ook in de Champions League zijn trainerskwaliteiten te tonen.

Artikel gaat verder onder video

Bij de loting van donderdagavond zat Liverpool in Pot 1, al levert dat geen significante voordelen meer op. Uit iedere pot (1 tot en met 4), dus ook uit de eigen pot 1, kwamen namelijk twee tegenstanders.

Uit pot 1 zijn Real Madrid (thuis) en RB Leipzig (uit) de tegenstanders voor Liverpool. Verder nemen the Reds het op tegen Bayer Leverkusen (thuis), AC Milan (uit), Lille OSC (thuis), PSV (uit), Bologna (thuis) en Girona (uit).

Ook Pepijn Lijnders leert tegenstanders kennen

Slot is niet de enige Nederlandse trainer bij een buitenlandse club in de Champions League. Het Red Bull Salzburg van Pepijn Lijnders hoorde ook de acht opponenten. Lijnders neemt het net als Slot op tegen een Nederlandse club: Salzburg gaat op bezoek bij Feyenoord. Verder speelt de Oostenrijkse grootmacht tegen Paris Saint-Germain (thuis), Real Madrid (uit), Atlético Madrid (thuis), Bayer Leverkusen (uit), Dinamo Zagreb (thuis), Stade Brest (thuis) en Sparta Praag (uit).

