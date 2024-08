Arne Slot krijgt Sky Sports-tafel keihard aan het lachen met eerste zin in interview

Arne Slot maakt zich nu al populair bij de tv-analisten in Engeland. De trainer van Liverpool verscheen na de 2-0 zege op Brentford goedgemutst bij de analysetafel van Sky Sports.

Presentatrice Kelly Cates stond met analisten Jamie Redknapp, Jamie Carragher en Izzy Christiansen aan de tafel langs de lijn. Terwijl Carragher bezig was met een analyse, kwam Slot aanlopen. Presentatrice Cates zei: “Ik luister niet eens naar je, want ik zie Arne aankomen.” Slot nam plaats tussen de analisten en reageerde lachend: “Luistert er ooit iemand naar hem?” De analisten moesten hard lachen. “Dat is het, dat is de meme”, zei Carragher.

Over de wedstrijd vertelde Slot dat hij blij was met de manier van verdedigen van Liverpool. "De enige twee kansen die Brentford kreeg, waren uit standaardsituaties. Hun counters en opbouw hadden we onder controle. Wij creëerden in de tweede helft veel goede kansen. Wat ik bedoel met de controle, is dat iedereen terugsprintte toen Brentford de counter inzette. Dat ging vandaag heel goed."

Can someone give @Carra23 some attention please? 😂 pic.twitter.com/ZHCTnWUX1t — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 25, 2024

