Toegezongen Arne Slot kent succesvolle Anfield-vuurdoop bij Liverpool

Arne Slot heeft ook zijn tweede Premier League-wedstrijd als trainer van Liverpool gewonnen. Na de 0-2 zege op Ipswich Town van vorige week eindigde het Anfield-debuut van Slot in een 2-0 overwinning op Brentford. Luis Díaz scoorde in de eerste helft; Mohamed Salah bepaalde na de rust de eindstand. In de tweede helft werd Slot meermaals toegezongen door het thuispubliek.

Na de winst in de uitwedstrijd tegen Ipswich Town veranderde Slot weinig. Jarell Quansah, die in het duel met de promovendus in de rust gewisseld werd, werd in de basis vervangen door Ibrahima Konaté, die hem ook vorige week verving. Dat betekende dus opnieuw een basisplaats voor Ryan Gravenberch en aanvoerder Virgil van Dijk, Cody Gakpo startte opnieuw vanaf de bank. Bij Brentford stond Mark Flekken op doel, maar ontbrak Ivan Toney nog altijd. Van hem wordt verwacht dat hij binnenkort een transfer zal maken. Op de bank bij Brentford nam aanwinst Sepp van den Berg plaats, nadat hij eerder deze week overkwam van de thuisploeg.

Na een wat tam begin kwam Liverpool binnen het kwartier op voorsprong. Na een corner van Brentford kwam Liverpool er razendsnel uit via Diogo Jota. De Portugees zette met een bekeken steekbal Luis Díaz alleen voor Flekken, waarna de Colombiaan feilloos afwerkte: 1-0. Liverpool bleef daarna sterker, al was de grootste kans voor rust voor Brentford. De kopbal van Christian Nørgaard ging echter rakelings naast.

Na rust bleef Liverpool dominant, maar ontbrak de scherpte in de afronding. Mohamed Salah, Jota en Díaz waren dicht bij de tweede treffer, maar constant lag er of een Brentford verdediger of keeper Flekken, die een paar uitstekende reddingen mocht noteren, in de weg. In de zeventigste minuut scoorde Liverpool dan toch, toen Salah na hoog druk zetten van Liverpool de bal kreeg van Díaz en oog in oog met Flekken koel afwerkte: 2-0. Gakpo was daarna nog dicht bij een treffer, maar zijn schot ging via het hoofd van Nathan Collins en de lat over.

Door de zege gaat Liverpool aan kop in de Premier League met zes punten uit twee duels. Komende zondag wacht de North West-derby tegen het Manchester United van Erik ten Hag, de eerste echte test voor de ploeg van Slot. Brentford speelt midweeks voor de League Cup uit tegen Colchester en neemt het dan komend weekend in eigen huis op tegen Southampton.