Sentiment rondom De Ligt keert razendsnel tijdens Man United - Liverpool

beleeft een opvallend basisdebuut bij Manchester United in de kraker tegen Liverpool. De verdediger haalde met zijn intercepties meermaals de angel uit een aanval van de tegenstander, maar zag er niet goed uit bij de 0-1 van Luis Díaz.

Op X regende het aanvankelijk complimenten voor De Ligt. De sterke momenten van de Nederlandse verdediger werden massaal uitgelicht door de fans. Maar het sentiment keerde toen Luis Díaz na 34 minuten volledig vrij stond na een voorzet van Mohamed Salah en de 0-1 binnenkopte.

De Ligt koos ervoor om Diogo Jota te dekken, ondanks dat er al enkele spelers in die omgeving stonden. Omdat ook Noussair Mazraoui nergens te bekennen was - hij was ver naar voren gelopen in de opbouw - stonden Díaz en Dominik Szoboszlai helemaal vrij in het strafschopgebied. Díaz haalde de trekker over.

Overigens klinkt bij de fans van Manchester United ook veel kritiek op Casemiro. De middenvelder verspeelde de bal voorafgaand aan de 0-1 met een onzuivere pass. Niet veel later maakte Liverpool de 0-2 - opnieuw scoorde Luis Díaz - en in de aanloop naar die treffer liet Casemiro zich eenvoudig van de bal zetten.

Liverpool aan de leiding! Luis Díaz kopt de ploeg van Arne Slot op 0-1 🗿#ViaplaySportnl #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 1, 2024

𝐀𝐫𝐧𝐞 𝐒𝐥𝐨𝐭 en Liverpool leiden bij rust met 0-2 tegen United 💪🏻#ViaplaySportnl #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 1, 2024

De ligt is having a serious GAME

pic.twitter.com/bgAWHKGJaI — AB⚕ (@AbsoluteBruno) September 1, 2024

📸 - Matthijs de Ligt with ANOTHER strong defensive moment, HE HAS BEEN PERFECT. pic.twitter.com/0EtwwGBJYV — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) September 1, 2024

De Ligt geweldig, haha. — Henk Spaan (@HenkSpaan9) September 1, 2024

Not once did De ligt scan his surroundings there to see what was behind him, that’s crazy. — Tomisin (@_tomlinsin_) September 1, 2024

Where is De ligt ?!!!!! — Ben Tse (@Tseben_GTHK) September 1, 2024

Yo De Ligt check your shoulder bro 😂😂😂 — Swift (@SimonHep89) September 1, 2024

Liverpool scored because of awful marking by De Ligt 😹 — AJ (@FinoAllaFine282) September 1, 2024

De ligt is having a monstrous match. United would be at least 1 down without him. Always in the right place at the right time. — Bap842 (@842Bap) September 1, 2024

📸 - Great tackle from De Ligt to stop Jota! Great game from De Ligt so far! pic.twitter.com/86ufUc87Jw — Aaron (@WorldFootball92) September 1, 2024