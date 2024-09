Eén Nederlander steelt de show bij Manchester United - Liverpool: ‘Basisspeler Oranje for sure’

heeft een zeer sterke eerst helft achter de rug namens Liverpool in de uitwedstrijd tegen Manchester United. Twee momenten van de middenvelder sprongen in het oog.

Gravenberch krijgt zondagmiddag op Old Trafford opnieuw het vertrouwen van Liverpool-traner Arne Slot. Met een fraaie dribbel door de as van het veld zette hij al na zes minuten voetballen een grote kans op voor Liverpool, dat uiteindelijk ook wist te scoren via Trent Alexander-Arnold. Het doelpunt van de rechtsback werd echter afgekeurd vanwege buitenspel van Mohamed Salah.

Na ruim een halfuur kwam Liverpool alsnog op voorsprong en opnieuw was Gravenberch goud waard voor the Reds. De voormalig Ajacied onderschepte een pass van Casemiro en ging aan de wandel met de bal. Gravenberch had vervolgens op rects oog voor Salah, die met een voorzet Luiz Díaz in staat stelde te scoren.

De twee momenten leveren Gravenberch vanzelfsprekend veel complimenten op. Zo concludeert journalist Henk Spaan op X dat bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal niet meer om Gravenberch heen kan: “Gravenberch aan de basis van de 0-1. Basisspeler Oranje for sure”, schrijft Spaan.