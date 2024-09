Uitgefloten Ten Hag verklaart onbegrepen wissel: ‘Wij willen niet weer in zo’n situatie komen’

Manchester United-trainer Erik ten Hag werd na het wisselen van in de 69ste minuut tegen Liverpool, hij werd vervangen door Amad Diallo, uitgefloten door Old Trafford. In gesprek met Viaplay laat de Nederlandse oefenmeester weten dat hij die wissel deed uit bescherming van de spelers. Ten Hag wil voorkomen dat hij weer te maken krijgt met veel blessureleed.

In eigen huis ging Manchester United met 0-3 onderuit tegen de ploeg van trainer Arne Slot en die tik kwam hard aan bij Ten Hag. “Het komt altijd hard aan als je verliest van Liverpool, het zijn rivalen. Dat is uiteraard heel vervelend, vooral voor de fans en natuurlijk ook voor ons. Dat doet pijn, dat moet ook pijn doen. Dat neem je mee, maar dan ga je weer verder en dan moet je ook de motivatie weer vinden.”

Ondanks de pijnlijke afstraffing is Ten Hag niet geschrokken van wat hij van zijn ploeg zag. “Maar we maken twee individuele fouten en Liverpool doet dat vervolgens fantastisch en dat is ook hun kwaliteit. Het overnemen en ze hebben geweldige finishers. Schitterende doelpunten maakten ze en ze waren heel klinisch.”

Blunderende Casemiro vervangen door Ten Hag

“Je weet wat de kwaliteit van Liverpool is”, vervolgt Ten Hag. “Op het moment als het open wordt dan zijn ze heel erg gevaarlijk. Wij hebben daar een wissel (Collyer voor Casemiro, red.) gemaakt om daar toch wat compacter te spelen. Door iemand te brengen die heel veel vermogen heeft, die heel veel inhoud heeft en een grote motor heeft.”

Volgens presentator Bart Nolles zou je zulke fouten normaliter niet verwachten van een ervaren speler als Casemiro. “Fouten is onderdeel van het voetbal”, verdedigt Ten Hag de Braziliaan. “Zulke fouten maakt hij normaal niet. Dat weet hij zelf: hij kan veel beter. Als hij de bal of bij Mazraoui of bij Diogo (Dalot, red.) brengt dan creëren wij waarschijnlijk een kans. Je weet de kwaliteit als het de andere richting op gaat. Een compliment naar Liverpool voor hoe ze het afmaken.”

Ten Hag geeft reden voor wissel Garnacho

Tot overmaat van ramp wisselde Ten Hag ook nog Garnacho halverwege de tweede helft. Dat kwam de oefenmeester op een flink fluitconcert van Old Trafford te staan. “Garnacho heeft nog geen negentig minuten gespeeld”, begint hij zijn uitleg. “Wij hebben meerdere spelers die nog geen negentig minuten hebben gespeeld, in tegenstelling tot onze tegenstander. Wij willen niet weer in een situatie komen met blessures. Dit is gewoon bescherming van de speler. Ook wetende dat het voor Zirkzee zijn eerste basisplaats was, wetende dat Rashford nog in de spits kan spelen en dan wissel je hem”, besluit Ten Hag.

