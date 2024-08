Antony krijgt flinke vernedering te verwerken met nieuwe kaart in EA Sports FC 25

krijgt een flinke downgrade in FC 25, de voetbalgame van EA Sports die op 27 september uitkomt, zo weet SportBible. De Braziliaan van Manchester United kon in de versie van afgelopen jaar nog rekenen op een algemene beoordeling van 81, maar deze zal in de aankomende game slechts 77 bedragen. Ook op het gebied van zijn zwakke been heeft de Canadese ontwikkelaar flink huisgehouden.

Antony maakte afgelopen voetbaljaargang een seizoen door om te vergeten. Manchester United eindigde in de Premier League op een teleurstellende achtste plaats, terwijl de Braziliaan met één goal en één assist in de competitie ook op persoonlijk vlak geen indruk wist te maken. Dat is ook bij EA Sports niet onopgemerkt gebleven, waardoor de ontwikkelaar heeft besloten dat de beoordeling van Antony in FC 25 met liefst vier punten zakt. Daarmee houdt de Braziliaan nog wel een gouden kaart, aangezien de ondergrens hiervoor 75 is.

LEES OOK: EA Sports FC 25 laat lang gekoesterde wens van Feyenoord-supporters uitkomen

De algemene downgrade is niet het enige waar Antony mee te maken heeft in de nieuwe voetbalgame van EA Sports. De buitenspeler had afgelopen jaar nog een beoordeling van twee sterren uit vijf voor zijn zwakke rechterbeen, maar dat zal komende release zakken naar slechts één ster. Dit is erg vernederend te noemen, aangezien een beoordeling van één ster voor het zwakke been over het algemeen enkel wordt gegeven aan doelmannen. In FC 24 kregen slechts 35 veldspelers een beoordeling van één ster voor hun zwakke been.

LEES OOK: Manchester United neemt afscheid van reddende engel van Ten Hag

Rodri

Voor wie zijn beoordeling in FC 25 wel mooi is, is Rodri. De Spaanse verdedigende middenvelder van Manchester City is namelijk één van vier spelers met een beoordeling van 91, de hoogste in het spel. Deze eer moet hij delen met Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid) en Aitana Bonmati (FC Barcelona vrouwen). Volgens SportBible is het voor het eerst ooit dat een verdedigende middenvelder de hoogste beoordeling krijgt in een voetbalgame van EA Sports.

