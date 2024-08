EA Sports FC 25 laat lang gekoesterde wens van Feyenoord-supporters uitkomen

Voetballiefhebbers kunnen in EA Sports FC 25 wedstrijden gaan spelen in De Kuip. Het stadion van Feyenoord is in de nieuwe editie van de game voor het eerst te bespelen.

Met het toevoegen van De Kuip komt een lang gekoesterde wens van Feyenoord-supporters uit. Gamers konden al wel spelen in de Johan Cruijff ArenA (Ajax) en het Philips Stadion (PSV), maar De Kuip ontbrak nog in de database.

Feyenoord maakt donderdagavond in een promotievideo met Quilindschy Hartman en socialmediapersoonlijkheid Qucee bekend dat daar verandering in komt in de nieuwste editie van de populaire voetbalgame.

Feyenoord deelt ook al de eerste beelden van hoe De Kuip eruitziet in het spel. Supporters van de Rotterdamse club reageren enthousiast. EA Sports FC 25 komt op 27 september uit.

