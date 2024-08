Feyenoord bevestigt uitgaande transfer en refereert aan 19 maart 2023

Feyenoord neemt in ieder geval tijdelijk afscheid van verdediger Marcos López, zo bevestigt de club donderdagavond via de officiële kanalen. De Peruviaan verruilt De Kuip op huurbasis voor het Deense FC Kopenhagen, dat tevens een optie tot koop heeft weten te bedingen.

In de zomer van 2022 telde Feyenoord ruim een miljoen euro neer om López over te nemen van het Amerikaanse San Jose Earthquakes. Mede door de stormachtige doorbraak van Quilindschy Hartman wist de international echter nooit een vaste basisplaats af te dwingen in Rotterdam-Zuid.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord-speler is ingeschreven voor Conference League, terwijl hij nog niet vertrokken is

Desondanks kwam López in de afgelopen twee seizoenen tot 45 wedstrijden in Feyenoord-1. Daarin was de Zuid-Amerikaan geen enkele keer trefzeker, maar leverde hij wel driemaal de assist bij een doelpunt van een ploeggenoot. Dit seizoen had López nog een basisplaats in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (4-4, Feyenoord won na strafschoppen) en tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen Willem II (1-1).

LEES OOK: Feyenoord verwacht ieder moment officieel bod van Lech Poznan

In het bericht waarin Feyenoord het vertrek van López aankondigt, refereert de club speciaal aan de uitwedstrijd bij Ajax op 19 maart 2023. Lopez begon die dag op de bank, maar werd al na 25 minuten door toenmalig trainer Arne Slot in het veld gebracht omdat Hartman, met al geel op zak, ontsnapte aan een rode kaart. Met López in het veld sleepte Feyenoord een 2-3 zege in de Johan Cruijff ArenA uit het vuur, een belangrijke overwinning in de strijd om de landstitel die uiteindelijk ook naar Rotterdam-Zuid zou gaan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ian Maatsen moest om pijnlijke reden weg bij Feyenoord: 'Dit deed pijn, ik wilde stoppen'

Ian Maatsen wilde stoppen met voetbal toen Feyenoord besloot niet met hem verder te gaan.