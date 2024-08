Feyenoord-speler is ingeschreven voor Conference League, terwijl hij nog niet vertrokken is

Feyenoord-verdediger is hard op weg naar FC Kopenhagen. De linksachter van Feyenoord gaat op huurbasis aan de slag in Denemarken, maar de deal is nog niet officieel beklonken. Opvallend genoeg heeft FC Kopenhagen de voetballer uit Peru nu al wel officieel ingeschreven voor de Conference League, blijkt uit de documenten van de UEFA.

De UEFA heeft op de eigen website de spelerslijst van FC Kopenhagen voor de Conference League gepubliceerd. López, die officieel gezien nog niet vertrokken is bij Feyenoord, verschijnt al onder de naam van FC Kopenhagen op deze lijst. Te zien is dat de vleugelverdediger met rugnummer vijftien zal gaan spelen voor de Denen.

Doordat López zijn naam al weergegeven wordt op de site van de UEFA, lijkt een definitieve aankondiging van de transfer van de 24-jarige voetballer nabij. De verwachting is dat Feyenoord de verdediger in eerste instantie zal verhuren aan FC Kopenhagen. Er zou een optie tot koop worden opgenomen, die niet verplicht is.

