Feyenoord verwacht ieder moment officieel bod van Lech Poznan

Feyenoord 'verwacht ieder moment' een aanbieding van Lech Poznan voor aanvaller , zo weet 1908.nl. De club is ervan op de hoogte dat Wålemark zelf al gesprekken heeft gevoerd met de Poolse topclub.

De 22-jarige rechtsbuiten heeft bij Feyenoord geen uitzicht op speelminuten. Hij deed in de voorbereiding alleen mee in de eerste oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht (0-4 zege), maar werd daarna door trainer Brian Priske steeds uit de selectie gelaten. Zodoende staat de teller qua officiële speelminuten dit seizoen op nul.

Artikel gaat verder onder video

Wålemark werd vorig seizoen door Feyenoord verhuurd aan sc Heerenveen. Voor die club kwam hij tot 24 wedstrijden in de Eredivisie, waarin de buitenspeler 3 keer scoorde en 2 assists gaf. Hij zal hebben gehoopt op een nieuwe kans bij Feyenoord onder de nieuwe trainer Priske, maar die blijft uit.

Wordt Patrik Wålemark verhuurd of verkocht?

Nu is Lech Poznan dus in de markt voor de aanvaller, die in januari 2022 voor 3,25 miljoen euro overkwam van BK Häcken. Het moet nog blijken of Lech Poznan inzet op een huurdeal of een definitieve transfer. Wålemark heeft een contract tot medio 2026 in De Kuip. Lech Poznan eindigde vorig seizoen als vijfde in Polen en speelt dit jaar geen Europees voetbal.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wassim Essanoussi verlaat Feyenoord en verschijnt direct in shirt van Ajax

Wassim Essanoussi heeft zich niet populair gemaakt bij de supporters van Feyenoord.