Bosz fileert eigen speler: 'Hij was dramatisch'

Peter Bosz heeft geen goed woord over voor de wijze waarop PSV zondag begon aan de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Door een slechte start keek PSV al vroeg tegen een 2-0 achterstand aan, maar na de pauze bogen de bezoekers de wedstrijd volledig om: 2-3.

Bosz krijgt in gesprek met ESPN de vraag wat er zoal misging in de eerste helft. “Eigenlijk alles”, antwoordt de trainer. “Het belangrijkste vond ik het voetballende gedeelte, omdat we eigenlijk onze tegenstanders onze wil op willen leggen. Daarnaast ontbrak het gif. We wonnen geen duel, we pakten geen tweede bal op, we liepen niet mee achter onze eigen verdediging… Het was echt verschrikkelijk. En dat heeft een kwartier geduurd.”

“Ik dacht: waar zit ik naar te kijken? Ik vond dat we daarna de controle terugkregen. Wel vond ik dat ik Ledezma moest wisselen na zijn gele kaart. Het risico was te groot dat hij vroeg in de wedstrijd een rode kaart zou krijgen”, vervolgt Bosz. “Hij had het hartstikke moeilijk, maar als je onze hele verdediging zag staan… Ook ons middenveld pakte geen tweede bal op. We hebben Joey (Veerman, red.) geen enkele keer kunnen vinden als vrije man. Het was echt verschrikkelijk.”

De slechte start stelde Bosz enorm teleur in De Kuip. “Verdomme, een beetje gif in je flikker mag toch wel? Dit is een topwedstrijd. Dan moet je je duels winnen en de tweede ballen pakken. Dan kun je jezelf niet zo laten afslachten als we in de eerste helft lieten gebeuren.”

Bosz pakt zijn verdediging aan

Verslaggever Hans Kraay junior noemt Dest, de vervanger van Ledezma, ‘een verademing’. Had Bosz er dus sowieso niet goed aan gedaan om Ledezma te wisselen, ongeacht zijn gele kaart? “Dat weet je van tevoren niet. Ik vond Ryan (Flamingo, red.) daarnaast ook dramatisch. Daar werd hij ook niet door geholpen. Ik vond Boscagli niet veel beter en ik vond dat Mauro het ook verdomd lastig had met Hadj Moussa. Dan praat je over je hele verdediging. Dit is de tweede keer in m’n leven dat ik iemand in de eerste helft wissel, maar ik had geen andere optie."

