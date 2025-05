Sfeer slaat om bij Ajax na doelpunt van Noa Lang: lelijk scheldwoord valt

Ajax leek zondag af te stevenen op een kampioenswedstrijd tegen NEC, maar doordat Feyenoord een 2-0 voorsprong uit handen gaf tegen PSV, moeten de Amsterdammers nog enig geduld betrachten. De Telegraaf omschrijft hoe de sfeer omsloeg op het Leidseplein, waar fans van Ajax de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV bekeken.

Supporters van Ajax bekeken de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV (aftrap 14.30 uur) aandachtig, voordat de eigen club de thuiswedstrijd tegen NEC zou spelen (aftrap 16.45 uur). Als Feyenoord zou winnen van PSV, kon Ajax zich gaan opmaken voor een kampioenswedstrijd in eigen huis tegen de Nijmegenaren.

Aanvankelijk ontving Ajax goed nieuws uit Rotterdam, want Feyenoord speelde zich binnen tien minuten naar een 2-0 voorsprong, door doelpunten van Igor Paixão en Givairo Read. De riante marge in het nadeel van PSV zorgde voor surreële taferelen in Amsterdam, waar supporters van Ajax uitbundig juichten voor Feyenoord.

“Euforisch gingen Ajax-supporters in de rust van Feyenoord - PSV naar de Johan Cruijff ArenA. De Rotterdammers stonden met 2-0 voor. Het kampioenschap leek zo goed als binnen”, schrijft De Telegraaf op de website. Het dagblad meldt dat ‘alleen de echte harde geen kik gaf’ bij de doelpunten van Feyenoord tegen PSV.

In de tweede helft rechtte PSV alsnog de rug. Ivan Perisic en Noa Lang (twee keer) scoorden voor de Eindhovenaren, waardoor de achterstand op koploper Ajax werd verkleind tot één punt. De Amsterdammers kunnen de voorsprong van vier punten wel weer in ere herstellen, als er wordt gewonnen van NEC.

De Telegraaf omschrijft hoe de sfeer omsloeg in Amsterdam na het winnende doelpunt van Lang. “Waar Feyenoord 90 minuten lang aangemoedigd werd, was na het laatste fluitsignaal de rivaliteit helemaal terug. ’Kutkakkerlakken’, werd er gezongen op het Leidseplein. De vriendschap bleek maar van korte duur”, klinkt het.

