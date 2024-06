Te gast bij NOS Studio Fußball: wie is Qucee en wat is zijn favoriete voetbalclub?

Bij NOS Studio Fußball is dinsdagavond Qucee te gast. Hij schuift aan rondom de EK-wedstrijd tussen Portugal en Tsjechië. Wie is deze influencer en wat is zijn band met het voetbal?

Wie is Qucee?

Qucee is de artiestennaam van 32-jarige Quentin Correia. Hij is geboren als zoon van een Nederlandse moeder en een Kaapverdische vader. Qucee groeide op in Spijkenisse.

Qucee is een YouTuber en een rapper; zelf beschrijft hij zich als ‘fulltime entertainer’. Hij vormt samen met Nesim El Ahmadi het duo Supergaande. Dat duo maakt sinds februari 2016 komische video's en diverse series op hun gelijknamige YouTube-kanaal (850.000 abonnees). Het kanaal richtte zich aanvankelijk alleen op het maken van straatinterviews, maar daarna volgden meerdere series, vlogs en specials.

Het duo treedt sinds juli 2017 ook onder de naam Supergaande op als dj-duo en heeft verschillende singles uitgebracht. Hun bekendste nummers zijn Pardon Doe Normaal (15 miljoen streams op Spotify), Wat Nog Meer? (8,8 miljoen streams) en Kijken mag (5,3 miljoen streams).

Qucee heeft op zijn persoonlijke YouTube-account, waar hij regelmatig vlogs plaatst, liefst 896.000 volgers. Ook heeft hij populaire accounts op Instagram (875.000 volgers), TikTok (978.000 volgers) en Twitch (160.000 volgers).

Qucee en voetbal

De 32-jarige Qucee is geboren in Rotterdam en staat bekend als supporter van Feyenoord. Hij zit regelmatig in De Kuip; zo vlogde Qucee tijdens de gewonnen bekerfinale tegen NEC op 21 april. Ook reisde hij onlangs af naar Dortmund om daar de Champions League-finale te bekijken tussen Real Madrid en Borussia Dortmund.

In 2021 mocht hij nog poseren met het nieuwe Feyenoord-uitshirt in de officiële fotoshoot. “Ik kwam meer dan 20 jaar geleden voor het eerst in De Kuip, nog een kleine jongen maar toen al een groot Feyenoord fan. Ik kwam er al snel achter dat ik geen speler zou worden, maar nu ben ik officieel een van de gezichten van het nieuwe uitshirt en overal te bewonderen . Een jongensdroom die uitkomt”, schreef hij toen.

Qucee was afgelopen weekend in Hamburg voor de wedstrijd tussen Polen en Nederland (1-2). Ook wordt de EK-show van de rapgroep Broederliefde uitgezonden op het YouTube-kanaal van Supergaande.