Kieft komt met heel ander geluid over Barcelona-parel Lamine Yamal

Wim Kieft komt in zijn column in De Telegraaf met een heel ander geluid over de grote ster van FC Barcelona, de zeventienjarige . Hoewel de oud-aanvaller diep onder de indruk is van de verrichtingen van het supertalent, wijst Kieft óók op een aantal aspecten in zijn spel waar Yamal de komende jaren nog moet gaan werken.

Barcelona speelde afgelopen woensdag een adembenemende wedstrijd tegen Internazionale in de halve finale van de Champions League, die eindigde in een 3-3 gelijkspel. Namens de Italianen was Denzel Dumfries met twee goals én een assist gigantisch op stoom; de Nederlander werd dan ook uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Yamal deed echter óók van zich spreken, onder meer door op geniale wijze de 1-2 via de paal achter Yann Sommer te schieten.

Artikel gaat verder onder video

"Je kan deze week niet om die jongen heen", moet Kieft toegeven. "Yamal laat ongelofelijke dingen zien. Hij is natuurlijk een bijzonder intuïtieve speler, draait kort, heeft snelheid, een onvoorstelbare techniek en kan scoren. Als 17-jarige. Er zit een goede, eigenwijze kop op. Benieuwd hoe hij de komende jaren omgaat met alles wat er op hem afkomt. De vergelijkingen met Messi onder andere." Ziggo Sport-analist Wesley Sneijder onthulde woensdag dat Henk ten Cate, die als assistent van toenmalig Barcelona-trainer Frank Rijkaard het debuut van Messi van dichtbij mocht meemaken, hem appte dat Yamal op zijn nog jonge leeftijd 'nu al verder is dan Messi was'.

Toch ziet Kieft ook een aantal verbeterpunten voor Yamal: "Als je bedenkt dat hij over vier jaar pas 21 jaar is, dan kan er nog veel gebeuren in de carrière van die jongen. In ieder geval moet Yamal de komende jaren zuiniger gaan spelen, want hij speelt echt als een 17-jarige", meent de vroegere spits. "Hij lijdt veel balverlies, te veel, te gemakkelijk en niet altijd op plaatsen waar hij zich dit kan veroorloven. Zo kritisch moet je zijn, ondanks al het positivisme", schrijft Kieft, die daarna uitlegt wat het probleem is: "Yamals balverlies brengt grote risico’s met zich mee, zeker door de offensieve speelstijl die FC Barcelona hanteert. Verdedigen op de middenlijn hoort bij de club, maar lijden spelers balverlies en wordt er onvoldoende druk gezet, dan is het tegelijk ook een hele kwetsbare speelstijl", doceert Kieft.

