Kieft en Van der Gijp gaan stuk om analist: 'Dat zie je Gullit en Beckham niet doen'

René van der Gijp en Wim Kieft moeten geregeld lachen om Kees Luijckx, laten ze blijken tijdens de podcast KieftJansenEgmondGijp. De beide heren vinden dat de ESPN-analist het (te) veel over zichzelf heeft.

Luijckx was tussen 2006 en 2021 een aardige voetballer, die onder andere voor AZ, ADO, NAC en Roda JC speelde. De centrale verdediger beging tijdens zijn carrière ook wat buitenlandse avonturen in Griekenland, Hongarije en Denemarken. In Nederland was NAC de club waar hij het meeste voor speelde: 99 duels.

Artikel gaat verder onder video

Kieft vertelt tijdens de podcast lachend over een verhaal waar Luijckx recent mee kwam. "Hij begon er zelf over dat hij nog een tijdje onder Van Gaal gespeeld bij AZ. Kees zei dat Van Gaal altijd vertelde: 'De vrije trappen en corners zijn voor Kees'. Dat zijn niet de enige quotes die Kieft zich herinnert. "Hij vertelde ook een keer wanneer hij echt een goede verdediger was geworden." Van der Gijp weet niet wat hij hoort en grinnikt: "Nou laat dat goede maar weg."

