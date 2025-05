'Basisspeler nadert vertrek bij PSV en kiest voor hereniging met oud-ploeggenoot'

Het heeft er 'alle schijn van' dat PSV deze zomer afscheid gaat nemen van , zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Amerikaanse middenvelder, die door trainer Peter Bosz ook regelmatig als rechtsback wordt ingezet, lijkt het aanbod om zijn aflopende contract te verlengen naast zich neer te gaan leggen en te kiezen voor een transfervrije overstap naar Chivas Guadalajara.

Ledezma staat al sinds 2019 onder contract bij PSV en werd tussentijds verhuurd aan MLS-club New York City FC, voordat hij zich dit seizoen wist op te werken tot geregelde basisspeler in het elftal van Bosz. De van nature als middenvelder spelende Ledezma wordt vanwege het veelvuldig ontbreken van Rick Karsdorp vooral ingezet als rechtsback en kwam dit seizoen tot 22 wedstrijden in PSV 1.

PSV ziet toekomst in de Amerikaan met Mexicaanse roots en heeft Ledezma al een voorstel gedaan om zijn aflopende contract te verlengen, maar daar lijkt hij dus niet op in te gaan. "Hij is in vergaande gesprekken met Chivas Guadalajara en heeft overduidelijk oren naar een avontuur in Mexico", schrijft Elfrink vrijdagavond. Bij de Mexicaanse club zal Ledezma herenigd worden met een andere oud-PSV'er: Érick Gutiérrez.

Ledezma vijfde vertrekker bij PSV

Elfrink becijfert dat Ledezma 'normaal gesproken' de vijfde speler is die PSV komende zomer gaat verlaten. Ook doelman Walter Benítez, centrale verdediger Olivier Boscagli en rechtsback Rick Karsdorp lopen uit hun contract, terwijl Tyrell Malacia na het aflopen van zijn huurcontract terug zal keren naar zijn eigenlijke werkgever Manchester United. PSV hoopt wél langer door te gaan met routiniers Luuk de Jong en Ivan Perisic, die eveneens beschikken over een aflopende verbintenis.

