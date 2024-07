Nieuwe ster op de cover van EA Sports FC 25: Haaland wordt vervangen

siert de cover van de voetbalgame EA Sports FC 25, zo weet het account LeanDesign_ op X te melden. De middenvelder van Real Madrid en de Engelse nationale ploeg maakt zijn debuut op de cover.

Bellingham, 21 jaar, heeft een ijzersterk debuutseizoen bij Real Madrid achter de rug. Hij speelde 42 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor 23 doelpunten en 13 assists. Met Real Madrid won hij de landstitel, de Champions League en de Supercopa. Zondag kan Bellingham de kroon op zijn seizoen zetten, als Engeland in de finale van het EK aantreedt tegen Spanje. Bellingham was dit EK goed voor twee goals, waaronder een prachtige en beslissende omhaal in de achtste finale tegen Slowakije.

Nog voordat de finale is gespeeld, is al besloten dat Bellingham op de cover van FC25 gaat staan. De game komt uit op 27 september en wordt de opvolger van FC24, dat Erling Haaland op de cover had staan. Dat was de eerste game in de EA Sports FC-serie, na de beëindiging van de licentieovereenkomst tussen EA en FIFA. Tot die tijd heette het voetbalspel FIFA.

Alle coversterren van FIFA/EA Sports FC

FIFA International Soccer (1993): David Platt en Piotr Swierczewski

FIFA Soccer 95: Erik Thorstvedt

FIFA Soccer 96: Andy Legg en Ioan Sabau

FIFA 97: David Ginola

FIFA 98: David Beckham

FIFA 99: Dennis Bergkamp

FIFA 2000: Sol Campbell

FIFA 2001: Paul Scholes

FIFA 2002: Thierry Henry

FIFA 2003: Robert Carlos, Ryan Giggs, en Edgar Davis

FIFA 2004: Alessandro Del Piero, Thierry Henry, en Ronaldinho

FIFA 2005: Patrick Vieira, Fernando Morientes, en Andriy Shevchenko

FIFA 06: Wayne Rooney en Ronaldinho

FIFA 07: Wayne Rooney en Ronaldinho

FIFA 08: Wayne Rooney en Ronaldinho

FIFA 09: Wayne Rooney en Ronaldinho

FIFA 10: Theo Walcott, Wayne Rooney, en Frank Lampard

FIFA 11: Kaka en Wayne Rooney

FIFA 12: Wayne Rooney en Jack Wilshere

FIFA 13: Lionel Messi

FIFA 14: Lionel Messi

FIFA 15: Eden Hazard en Lionel Messi

FIFA 16: Lionel Messi

FIFA 17: Marco Reus

FIFA 18: Cristiano Ronaldo

FIFA 19: Cristiano Ronaldo

FIFA 20: Eden Hazard en Virgil van Dijk (verschillende covers)

FIFA 21: Kylian Mbappé

FIFA 22: Kylian Mbappé

FIFA 23: Kylian Mbappé en Sam Kerr

EA Sports FC 24: Erling Haaland

EA Sports FC 25: Jude Bellingham*

* Nog niet officieel bevestigd.