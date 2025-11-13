Live voetbal 5

Noorwegen officieus zeker van historisch WK-ticket na ruime zege op Estland

Erling Haaland en Alexander Sorloth vieren een doelpunt van Noorwegen
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
13 november 2025, 19:51

Noorwegen is dankzij een 4-1 zege op Estland zo goed als zeker van plaatsing voor het WK van 2026. Alleen Italië zou de Scandinaviërs op papier nog de weg kunnen versperren, maar daar is niet minder dan een wereldwonder voor nodig.

Noorwegen plaatste zich in 1998 voor het laatst voor een WK-eindronde. Bij dat toernooi in Frankrijk baarde het land opzien door regerend wereldkampioen (en later in het toernooi verliezend finalist) Brazilië met 2-1 te verslaan. In de achtste finales strandden de Noren vervolgens tegen Italië (1-0). Voor de zes WK-eindrondes daarna wist Noorwegen zich telkens niet te plaatsen, deze eeuw is het EK van 2000 überhaupt het enige eindtoernooi waar het land zich voor wist te plaatsen.

Voormalig Eredivisiespeler wijst Noorwegen de weg tegen Estland

Artikel gaat verder onder video

Het Noorwegen van bondscoach Ståle Solbakken begon donderdagavond met drie punten voorsprong op nummer twee Italië aan het voorlaatste duel in de kwalificatiereeks, waarin Estland op bezoek kwam in Oslo. De Esten hielden verrassend een helft stand, maar kort na rust brak Alexander Sørloth (ex-FC Groningen) alsnog de ban en prikte hij even later ook de 2-0 tegen de touwen. Superster Erling Haaland nam vervolgens ook twee goals voor zijn rekening, waarna Robi Saarma de eer redde voor de bezoekers: 4-1.

Als Italië later vanavond punten verspeelt tegen Moldavië (aftrap 20.45 uur), dan is Noorwegen definitief zeker van de eerste plaats in de poule. Bij een Italiaanse overwinning op Moldavië valt de beslissing komende zondag in Milaan, waar Italië en Noorwegen de degens zullen kruisen in San Siro. Italië komt in dat geval bij een overwinning in punten gelijk met de Noren, maar dan geeft het doelsaldo de doorslag. Dat is met +29 om +10 op dit moment enorm in het voordeel van Noorwegen.

Reacties

Noorwegen - Estland

4 - 1
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Alexander Sørloth

Alexander Sørloth
Atlético Madrid
Team: Atlético
Leeftijd: 29 jaar (5 dec. 1995)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atlético
11
2
2024/2025
Atlético
35
20
2023/2024
Leipzig
-
-
2023/2024
Villarreal
34
23

Meer info

