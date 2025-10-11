Erling Braut Haaland heeft zaterdagavond voor het eerst in zijn professionele carrière twee strafschoppen gemist in één wedstrijd. Sterker nog: dat overkwam de Noorse spits tijdens het WK-kwalificatieduel met Israël binnen één minuut.

Haaland kreeg in het voor Noorwegen belangrijke WK-kwalificatieduel met Israël al na vijf minuten voetballen vanaf de strafschopstip een uitgelezen mogelijkheid om te scoren. De aanvaller van Manchester City zag zijn inzet vanaf elk meter echter gekeerd wordend door keeper Daniel Peretz.

Haaland kreeg echter een herkansing, omdat de Israëlische doelman volgens de arbitrage te vroeg van zijn lijn was gekomen. Haaland moest echter ook bij zijn tweede poging zijn meerdere erkennen in Peretz.

Haaland nam in zijn carrière 60 keer eerder een penalty op het hoogste niveau (strafschoppenseries uitgezonderd). 52 keer wist hij te scoren, 8 keer miste hij. Nooit eerder miste hij twee strafschoppen in één wedstrijd.

De misser van Haaland lijkt Noorwegen overigens niet te deren: de Scandinaviërs leidden bij rust al met 3-0, door twee eigen doelpunten van Israël en een treffer van Haaland zelf. Mocht Noorwegen de wedstrijd tot een goed eind weten te brengen, dan blijven zij na zes wedstrijden foutloos in Groep I van de WK-kwalificatiecampagne.

