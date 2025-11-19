Live voetbal

Schjelderup (21) krijgt voorwaardelijke gevangenisstraf voor verspreiden kinderporno

Andreas Schjelderup van Benfica
Foto: © Imago
Redactie FCUpdate
19 november 2025, 17:43

De Noorse voetballer Andreas Schjelderup is in Denemarken veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van veertien dagen, melden Noorse media. De buitenspeler van Benfica kreeg de straf voor het delen van een seksvideo van twee minderjarige jongens.

De zaak dateert van twee jaar geleden, toen de aanvaller nog onder contract stond bij het Deense FC Nordsjælland. Hij deelde de video destijds via Snapchat. Inmiddels speelt de 21-jarige Schjelderup voor Benfica en heeft hij acht interlands achter zijn naam staan voor het Noorse nationale team.

De aanklager had een celstraf van twintig dagen tegen de Noorse international geëist. Schjelderup betuigde spijt in de rechtbank en verklaarde dat het om 'een slechte grap' onder vrienden ging. Twee weken geleden ging de aanvaller op Instagram ook al door het stof, toen hij het een 'domme fout' noemde. Hij beweerde de video direct te hebben verwijderd toen een vriend tegen hem zei dat de inhoud illegaal was.

Voor Schjelderup betekent het dat hij zijn straf vooralsnog niet uit hoeft te zitten. Alleen als hij nog een keer de fout in gaat, zal de Noor de twee weken celstraf voor dit vergrijp moeten uitzitten.

Schjelderup speelt voor Noorwegen ondanks zaak

Afgelopen week kwam Schjelderup nog in actie voor de nationale ploeg van Noorwegen. Tegen Estland (4-1 winst) op donderdag mocht hij zo'n twintig minuten invallen. Op bezoek bij Italië (1-4 winst) zondag bleef hij negentig minuten op de bank. 

Andreas Schjelderup

Andreas Schjelderup
Benfica
Team: Benfica
Leeftijd: 21 jaar (1 jun. 2004)
Positie: A, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Benfica
9
1
2024/2025
Benfica
20
1
2023/2024
Benfica
0
0
2023/2024
Nordsjælland
26
9

Meer info

Meest gelezen

