wordt in Denemarken vervolgd voor het verspreiden van kinderporno, zo melden Deense media. De vleugelspeler geeft ook op Instagram uitleg over de situatie en neemt hij zijn verantwoordelijkheid.

De zaak speelt zich ongeveer twee jaar geleden af, toen de nu 21-jarige Schjelderup een korte video ontving en deze doorstuurde naar een vriend. "Hallo iedereen. Ik wil eerlijk zijn met jullie over een stomme fout die ik ongeveer twee jaar geleden heb gemaakt", begint hij op Instagram. "Ik heb geen excuses. Wat ik toen in Denemarken deed was illegaal en verkeerd. Ik neem er volledige verantwoordelijkheid voor en hoop dat mijn fout anderen kan voorkomen dezelfde vergissing te maken na het horen of lezen van mijn verhaal."

Artikel gaat verder onder video

"Ik was 19 jaar oud. Ik ontving een korte video en stuurde die door naar een vriend zonder goed na te denken. Ik zag alleen de eerste seconden en begreep niet wat het was", legt Schjelderup uit. "Mijn vriend wees me er meteen op dat het illegaal was om te delen, dus ik verwijderde het direct. Toen de Deense politie me dit jaar contacteerde, vertelde ik hen de waarheid en heb ik volledig meegewerkt", gaat de buitenspeler verder. "Ik ben in shock. Ik heb een fout begaan en ben klaar om de gevolgen te dragen. De misdaad waarvoor ik veroordeeld zal worden, weerspiegelt niet wie ik ben als persoon of waar ik voor sta."

Schjelderup, die in het verleden werd gelinkt aan een transfer naar Ajax en PSV, zou komende week met Noorwegen de laatste kwalificatieduels voor het WK spelen en wilde wachten met het delen van het bericht tot na die duels. "Maar dat kan niet meer. Het spijt me voor iedereen die ik heb teleurgesteld. Fans, familie, vrienden…" De aanvaller richt zich met een boodschap tot zijn volgers. "Kijk of deel alsjeblieft geen content met aanstootgevende inhoud. Het is verboden. Het spijt me nogmaals en ik hoop dat jullie me kunnen vergeven."