José Mourinho glimlacht om kop boven artikel van Pieter Zwart over hem

José Mourinho Ajax Benfica
Foto: © NOS
25 november 2025, 22:13

.,José Mourinho won dinsdagavond in de Champions League met Benfica van Ajax (0-2). De Portugese oefenmeester wordt na afloop door journalist Joep Schreuder geconfronteerd met een artikel dat Voetbal International-hoofdredacteur Pieter Zwart schreef over de wedstrijd.

Zwart publiceerde meteen na de wedstrijd een diepte-analyse over Ajax – Benfica. De kop van zijn artikel luidt: Minimalistische Mourinho flikt het weer tegen Ajax.

Volgens Zwart kreeg ‘de minimalistische Mourinho precies waarvoor hij naar Amsterdam is gekomen: drie punten’. “Na de vroege voorsprong heeft Benfica geen grote risico's meer genomen. Ajax heeft de spaarzame kansen gemist en dus blijft de ploeg verliezen in de Champions League”, klinkt het.

Schreuder confronteert Mourinho na afloop met de kop van het artikel van Zwart: “Minimalistische Mourinho flikt het weer, zegt de Nederlandse pers. Ben je het daarmee eens?”, vraagt de verslaggever.

Mourinho moet lachen om wat Schreuder hem vertelt: “Wat belangrijk is, is dat hij het wéér flikt. Het minimalistische deel doet er niet toe”, reageert The Special One.

José Mourinho vindt Wesley Sneijder geschikt voor Ajax

Schreuder vraagt Mourinho ook nog of hij denkt dat zijn oud-pupil Wesley Sneijder geschikt zou zijn als technisch directeur van Ajax. “Ik denk dat hij geschikt is voor elke rol in de voetballerij. Hij is een voetbalman, hij is geen intelligent en heel duidelijk”, reageert Mourinho

“Ik zei het gisteren ook al: ik wil gewoon dat hij blij is. Hoe hij blij kan zijn? Ik weet het niet. Als een trainer? Als een assistent-trainer? Als een CEO? Als een technisch directeur? Ik weet het niet”, besluit Mourinho over Sneijder.

