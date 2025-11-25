Rayane Bounida glundert van oor tot oor na nieuwe oorwassing Ajax

glundert van oor tot oor na de Champions League-wedstrijd van Ajax te Benfica. Ajax leed in eigen huis weliswaar de vijfde nederlaag (0-2) op rij in het miljardenbal, maar het Belgische toptalent heeft genoten van zijn eigen spel.

Bounida kreeg van interim-trainer Fred Grim het vertrouwen op de rechtsbuitenpositie. De talentvolle Belg viel op met enkele fraaie acties, met als hoogtepunt een fraaie pass in de eerste helft waarmee hij Davy Klaassen alleen voor de keeper zette. Hij werd bewierookt door fans van Ajax én analist Wesley Sneijder.

Na 74 minuten werd Bounida moegestreden naar de kant gehaald door Grim. “Het is een mooi moment voor mij: mijn eerste basisplek. Het is wel in de Champions League, dus het is nog specialer voor mij. Meer gemotiveerd dan dit kun je niet zijn”, vertelt hij na afloop in gesprek met Noa Vahle bij Ziggo Sport.

Bounida werd maandag door Grim geïnformeerd over zijn basisplaats. “Toen ik het hoorde, kon ik mijn ogen niet geloven”, bekent hij. “Maar ik denk dat ik het vandaag goed invulde.”

Bounida: “Ik heb een goede band met Fred. Dat had ik ook met Heitinga. Het belangrijkste voor mij is dat ik mij blijf ontwikkelen. Vandaag was een moment om me te laten zien. Ik vond dat het wel goed ging, natuurlijk.”

Tijdens het interview worden er enkele fraaie acties van Bounida getoond. “Ik geniet hier wel van”, zegt de Ajacied. “Ik ben niet bang om te voetballen. Ik voetbal graag, natuurlijk. Dan wil ik laten zien wat ik kan. Ik denk dat ik het vandaag heb laten zien. Maar jammer genoeg zijn er geen punten. Je wil natuurlijk dat alles gewonnen wordt. Als ploeg bouw je op en ik denk dat we als ploeg nu in die fase zitten. Uiteindelijk biedt het wel kansen. Maar ik dat we er komen”, aldus Bounida.