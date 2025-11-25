maakt een goede indruk in zijn eerste wedstrijd als basisspeler voor Ajax. De negentienjarige buitenspeler speelt dinsdagavond met bravoure tegen Benfica, zo valt kijkers op. Fans van Ajax vinden dat Bounida voorlopig in de basiself moet blijven staan.

Interim-trainer Fred Grim gaf Bounida de voorkeur boven Oliver Edvardsen. Een verrassende keuze, maar zeker een begrijpelijke: Edvardsen was dit seizoen in vijftien officiële wedstrijden bij geen enkel doelpunt betrokken. Zodoende mocht de Belgisch-Marokkaanse Bounida het laten zien.

Fans van Ajax zijn enthousiast over zijn optreden. Met name na een halfuur, toen Bounida met een wippertje Davy Klaassen vond achter de defensie van Benfica, stroomden de positieve tweets binnen. Voorlopig is het een van de weinige aanknopingspunten voor Ajax, dat aankijkt tegen een 0-1 achterstand.

In de pauze van de wedstrijd is analist Wesley Sneijder bij Ziggo Sport ook enthousiast. “Het is zeker mooi om te zien. Hij kwam al onbevangen en met veel zelfvertrouwen het veld op. Die lijn trekt hij ook door. Er waren wat momentjes dat hij moest wennen aan het niveau, maar hij speelt zó heerlijk. Die bal op Klaassen was zijn mooiste moment. Zoveel klasse! Het is de jongste speler op het veld, maar hij wil de bal graag hebben.”

