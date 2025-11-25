Live voetbal

Ajax-fans zijn dolenthousiast over Bounida: 'Laat hem het hele seizoen staan'

Rayane Bounida
Foto: © Imago
25 november 2025, 19:27   Bijgewerkt: 19:41

Rayane Bounida maakt een goede indruk in zijn eerste wedstrijd als basisspeler voor Ajax. De negentienjarige buitenspeler speelt dinsdagavond met bravoure tegen Benfica, zo valt kijkers op. Fans van Ajax vinden dat Bounida voorlopig in de basiself moet blijven staan.

Interim-trainer Fred Grim gaf Bounida de voorkeur boven Oliver Edvardsen. Een verrassende keuze, maar zeker een begrijpelijke: Edvardsen was dit seizoen in vijftien officiële wedstrijden bij geen enkel doelpunt betrokken. Zodoende mocht de Belgisch-Marokkaanse Bounida het laten zien.

Fans van Ajax zijn enthousiast over zijn optreden. Met name na een halfuur, toen Bounida met een wippertje Davy Klaassen vond achter de defensie van Benfica, stroomden de positieve tweets binnen. Voorlopig is het een van de weinige aanknopingspunten voor Ajax, dat aankijkt tegen een 0-1 achterstand.

In de pauze van de wedstrijd is analist Wesley Sneijder bij Ziggo Sport ook enthousiast. “Het is zeker mooi om te zien. Hij kwam al onbevangen en met veel zelfvertrouwen het veld op. Die lijn trekt hij ook door. Er waren wat momentjes dat hij moest wennen aan het niveau, maar hij speelt zó heerlijk. Die bal op Klaassen was zijn mooiste moment. Zoveel klasse! Het is de jongste speler op het veld, maar hij wil de bal graag hebben.”

De wedstrijd tussen Ajax en Benfica is te volgen in ons liveverslag!

CG
2.719 Reacties
855 Dagen lid
13.389 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik vindt hem écht heel goed, heel prettig om naar te kijken. De rest speelt als een dweil !!

Goku 2.0
32 Reacties
18 Dagen lid
26 Likes
Goku 2.0
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Één zwaluw, maakt nog geen zomer

Docker
131 Reacties
8 Dagen lid
269 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bounida is duidelijk een talentvolle speler, maar hij moet ook nog veel leren. Er zit wel actie in en drang naar de goal. Goed om te zien. Hopelijk blijft hij zich goed ontwikkelen. Ik zou zeggen, zet hem in de basis.

Ajax - Benfica

Ajax
0 - 2
Benfica
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Rayane Bounida

Rayane Bounida
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (3 mrt. 2006)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
3
0
2025/2026
Jong Ajax
10
2
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
19
6

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Inter
4
10
12
4
Man City
4
7
10
5
Paris SG
4
9
9
6
Newcastle
4
8
9
7
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool
4
5
9
9
Galatasaray
5
1
9
10
Spurs
4
5
8
11
Barcelona
4
5
7
12
Chelsea
4
3
7
13
Sporting
4
3
7
14
Dortmund
4
2
7
15
Qarabağ
4
1
7
16
Atalanta
4
-2
7
17
Atlético
4
1
6
18
R. Union SG
5
-7
6
19
PSV
4
2
5
20
Monaco
4
-2
5
21
Pafos
4
-3
5
22
Leverkusen
4
-4
5
23
Club Brugge
4
-2
4
24
Frankfurt
4
-4
4
25
Napoli
4
-5
4
26
Marseille
4
1
3
27
Juventus
4
-1
3
28
Benfica
5
-4
3
29
Athletic
4
-5
3
30
Bodø/Glimt
4
-3
2
31
Slavia
4
-6
2
32
Olympiakos
4
-7
2
33
Villarreal
4
-4
1
34
København
4
-8
1
35
Kairat
4
-9
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

