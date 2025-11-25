Ajax hoopt zowel als in de winterstop te verkopen, aldus het Algemeen Dagblad. Ook zou de Johan Cruijff ArenA in januari alweer kunnen gaan verlaten: binnen de club zouden steeds meer stemmen opgaan om de huurling terug te sturen naar Liverpool.

Taylor (23) is van de drie genoemde spelers de enige die zich vaste basisspeler mag noemen bij Ajax, zowel onder de ontslagen John Heitinga als onder zijn interim-opvolger Fred Grim is de geboren Alkmaarder onomstreden. Waar hij vorig seizoen onder Francesco Farioli zijn vermoedelijk beste jaar bij Ajax beleefde, blijven zijn prestaties dit jaar echter flink achter. Zo zei Kenneth Perez afgelopen zondag nog dat Taylor, die sinds oktober de aanvoerdersband draagt, momenteel 'geen schim van wat hij is geweest' is.

'Ajax haalt geen vervanger bij winters vertrek Taylor'

Ajax staat er dan ook voor open om Taylor, wiens contract in de zomer van 2027 afloopt, in de aankomende winterstop te verkopen, aldus clubwatcher Johan Inan van het AD. De middenvelder heeft sinds het voorjaar een vertrekwens, maar zag afgelopen zomer onder meer een overstap naar het FC Porto van Farioli in het water vallen. "Mocht Ajax hem nu wel weten te verkopen, dan zal het geen vervanger halen", weet Inan bovendien. Het vertrek van Taylor zou moeten leiden tot meer perspectief voor talenten als Jorthy Mokio, Sean Steur en Rayane Bounida. "De eerste twee staan vooralsnog niet te trappelen om hun contract te verlengen", schrijft Inan.

'Ajax aast op ervaren verbindingsspeler'

Waar voor Taylor geen vervanger zou komen, hoopt Ajax in de winterstop wél een definitieve opvolger voor Jordan Henderson 'op 6' aan te trekken: "Ajax hoopt een goede verbindingsspeler aan te trekken, bij voorkeur één met de nodige ervaring om het zwalkende elftal op en naast het veld bij de hand te nemen", schrijft Inan, die daarbij wel de kanttekening plaatst dat dergelijke spelers schaars zijn én Ajax met een 'beperkt budget' werkt.

'Fitz-Jim mag in de winter weg, huurperiode McConnell mogelijk afgebroken'

Geen van de huidige opties voldoet op de positie van Henderson, die afgelopen zomer transfervrij naar Brentford vertrok. Voor twee van hen lonkt eveneens een vertrek: Fitz-Jim en McConnell. Eerstgenoemde kwam onder Grim nog geen minuut in actie en 'behoort tot de spelers die Ajax in de winterstop gaat proberen te verkopen', schrijft Inan. "Dat komt ook doordat pogingen om zijn contract (dat eveneens in 2027 afloopt, red.) te verlengen niets opleverden. Ajax hoopt nu nog een goed bedrag aan hem over te houden en tegelijk ruimte te scheppen voor andere spelers." Ook de op voorspraak van Heitinga gehuurde McConnell is gewogen en te licht bevonden: "Intern klinken steeds meer geluiden dat Ajax en Liverpool de huurperiode van het Engelse talent in januari wel eens kunnen gaan afbreken nu hij weinig perspectief heeft."