Live voetbal

'Ajax wil Taylor en Fitz-Jim deze winter verkopen, McConnell mogelijk terug naar Liverpool'

Ajax-spelers Ko Itakura, Josip Sutalo, Raúl Moro, James McConnell, Kasper Dolberg, Kenneth Taylor en Anton Gaaei
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
25 november 2025, 08:20

Ajax hoopt zowel Kenneth Taylor als Kian Fitz-Jim in de winterstop te verkopen, aldus het Algemeen Dagblad. Ook James McConnell zou de Johan Cruijff ArenA in januari alweer kunnen gaan verlaten: binnen de club zouden steeds meer stemmen opgaan om de huurling terug te sturen naar Liverpool.

Taylor (23) is van de drie genoemde spelers de enige die zich vaste basisspeler mag noemen bij Ajax, zowel onder de ontslagen John Heitinga als onder zijn interim-opvolger Fred Grim is de geboren Alkmaarder onomstreden. Waar hij vorig seizoen onder Francesco Farioli zijn vermoedelijk beste jaar bij Ajax beleefde, blijven zijn prestaties dit jaar echter flink achter. Zo zei Kenneth Perez afgelopen zondag nog dat Taylor, die sinds oktober de aanvoerdersband draagt, momenteel 'geen schim van wat hij is geweest' is.

'Ajax haalt geen vervanger bij winters vertrek Taylor'

Artikel gaat verder onder video

Ajax staat er dan ook voor open om Taylor, wiens contract in de zomer van 2027 afloopt, in de aankomende winterstop te verkopen, aldus clubwatcher Johan Inan van het AD. De middenvelder heeft sinds het voorjaar een vertrekwens, maar zag afgelopen zomer onder meer een overstap naar het FC Porto van Farioli in het water vallen. "Mocht Ajax hem nu wel weten te verkopen, dan zal het geen vervanger halen", weet Inan bovendien. Het vertrek van Taylor zou moeten leiden tot meer perspectief voor talenten als Jorthy Mokio, Sean Steur en Rayane Bounida. "De eerste twee staan vooralsnog niet te trappelen om hun contract te verlengen", schrijft Inan.

'Ajax aast op ervaren verbindingsspeler'

Waar voor Taylor geen vervanger zou komen, hoopt Ajax in de winterstop wél een definitieve opvolger voor Jordan Henderson 'op 6' aan te trekken: "Ajax hoopt een goede verbindingsspeler aan te trekken, bij voorkeur één met de nodige ervaring om het zwalkende elftal op en naast het veld bij de hand te nemen", schrijft Inan, die daarbij wel de kanttekening plaatst dat dergelijke spelers schaars zijn én Ajax met een 'beperkt budget' werkt.

'Fitz-Jim mag in de winter weg, huurperiode McConnell mogelijk afgebroken'

Geen van de huidige opties voldoet op de positie van Henderson, die afgelopen zomer transfervrij naar Brentford vertrok. Voor twee van hen lonkt eveneens een vertrek: Fitz-Jim en McConnell. Eerstgenoemde kwam onder Grim nog geen minuut in actie en 'behoort tot de spelers die Ajax in de winterstop gaat proberen te verkopen', schrijft Inan. "Dat komt ook doordat pogingen om zijn contract (dat eveneens in 2027 afloopt, red.) te verlengen niets opleverden. Ajax hoopt nu nog een goed bedrag aan hem over te houden en tegelijk ruimte te scheppen voor andere spelers." Ook de op voorspraak van Heitinga gehuurde McConnell is gewogen en te licht bevonden: "Intern klinken steeds meer geluiden dat Ajax en Liverpool de huurperiode van het Engelse talent in januari wel eens kunnen gaan afbreken nu hij weinig perspectief heeft."

➡️ Meer Ajax nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Johan Derksen

Derksen serveert Pasveer helemaal af: 'Die moet bij Heracles in het zesde elftal spelen'

  • Gisteren, 22:20
  • Gisteren, 22:20
Pastoor, Van Basten en Godts

Godts totaal niet hongerig bij Ajax, Van Basten fel: 'Loop jezelf uit de naad'

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
Jose Mourinho

Mourinho boekte in 2017 zijn lekkerste overwinning op Ajax: 'Ze praatten te veel'

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
3 reacties
Reageren
3 reacties
Docker
109 Reacties
8 Dagen lid
222 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ook dit gaat volgens mij weer de nodige problemen met zich meebrengen. Op de eerste plaats is het de vraag hoeveel je voor Taylor en Fitz-Jim gaat binnenhalen, met Taylor niet in goeden doen en Fitz-Jim die weer een tijdje niet gespeeld heeft. Eventueel geïnteresseerde clubs zien dat ook. McConnell kun je idd het beste terugsturen, voegt niks toe. Dan is het de vraag of je van spelers het contract verlengt krijgt. Sommige jeugdspelers had men veel eerder minuten moeten laten maken. Slechter als bepaalde basisspelers zouden ze het niet gedaan hebben. Er moet ook veel meer vaart achter al die dingen. Als Ajacied heb ik het gevoel dat het allemaal niet opschiet. Er zijn nauwelijks vorderingen te bespeuren. Ajax heeft dringend behoefte aan lucht.

K. Daffie
136 Reacties
811 Dagen lid
841 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als ze maar geen fantasie prijzen vragen. Want dan komt er geen bod.

CG
2.705 Reacties
854 Dagen lid
13.387 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax lijkt zelf te vragen om in problemen te komen. Met goede spelers verkopen wordt je automatisch niet beter. Er lijken geen goede vooruitzichten aanwezig te zijn !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Docker
109 Reacties
8 Dagen lid
222 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ook dit gaat volgens mij weer de nodige problemen met zich meebrengen. Op de eerste plaats is het de vraag hoeveel je voor Taylor en Fitz-Jim gaat binnenhalen, met Taylor niet in goeden doen en Fitz-Jim die weer een tijdje niet gespeeld heeft. Eventueel geïnteresseerde clubs zien dat ook. McConnell kun je idd het beste terugsturen, voegt niks toe. Dan is het de vraag of je van spelers het contract verlengt krijgt. Sommige jeugdspelers had men veel eerder minuten moeten laten maken. Slechter als bepaalde basisspelers zouden ze het niet gedaan hebben. Er moet ook veel meer vaart achter al die dingen. Als Ajacied heb ik het gevoel dat het allemaal niet opschiet. Er zijn nauwelijks vorderingen te bespeuren. Ajax heeft dringend behoefte aan lucht.

K. Daffie
136 Reacties
811 Dagen lid
841 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als ze maar geen fantasie prijzen vragen. Want dan komt er geen bod.

CG
2.705 Reacties
854 Dagen lid
13.387 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax lijkt zelf te vragen om in problemen te komen. Met goede spelers verkopen wordt je automatisch niet beter. Er lijken geen goede vooruitzichten aanwezig te zijn !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
13
2
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5
2022/2023
Ajax
32
8

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
13
2
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel