Ajax is voorlopig slechtst presterende Nederlandse club ooit in de Champions League

Ajax heeft in de Champions League een dieptepunt bereikt. Door de 0-2 nederlaag tegen Benfica – dat zelf ook de eerste vier wedstrijden verloor – heeft de ploeg van interim-trainer Fred Grim nu vijf verliespartijen op rij achter zijn naam staan. Nooit eerder presteerde een Nederlandse club zo slecht in de Champions League, zocht het Algemeen Dagblad uit.
De Portugezen sloegen toe via een vroege treffer van de Zweedse linksback Samuel Dahl en een late goal van Luxemburgs international Leandro Barreiro. Met deze nieuwe tik schrijft Ajax een ongekend negatief hoofdstuk bij in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Nog nooit stond een Nederlandse club er na vijf Champions League-duels zó slecht voor.
Tot vanavond had Feyenoord het treurige record in handen, met vijf nederlagen en een doelsaldo van -10 in het seizoen 2017/2018. Maar Ajax duikt daar nu ruim onder. Na vijf speelronden staat de teller op vijf verliesbeurten en een doelsaldo van maar liefst -15.
Analist Wesley Sneijder spreekt bij Ziggo Sport van een ‘heel moeilijke’ situatie voor Ajax. “Natuurlijk zijn er aanknopingspunten. Bounida is één daarvan, maar het geheel verliest weer, het geheel faalt weer, het geheel blijft wederom op nul punten staan in de Champions League. En dat doet weer wat met je zelfvertrouwen.”
“Dan moet je weer naar het weekend met dit weer in je achterhoofd, terwijl je eigenlijk denkt: nou ja, er zat toch wel iets meer in misschien vanavond dan een nederlaag. Uiteindelijk is er een hoop werk aan de winkel. Dat is wel absoluut zo”, aldus Sneijder. Ajax treedt zondagavond thuis aan tegen FC Groningen in de Eredivisie. Dan hoopt Grim zijn eerste succes te boeken als interim-trainer van Ajax.
Na de nederlaag tegen Benfica werd Davy Klaassen geconfronteerd met het negatieve record. Wat doet het met Ajax? "Het is lastig, het is lastig, maar het is zaak dat we met z'n allen hier weer uit zien te komen. Dit zijn geen makkelijke momenten, als speler, als staf, als directie en als fan. Iedereen heeft er last van. Maar het is zaak dat we met z'n allen weer voorui gaan. Dat gaat niet in één keer van 0 naar 100, helaas."
Soms win je de CL, soms verlies je wat. De verwachtingen waren niet hoog en dat is ook de realiteit geworden. Het is een transitiejaar voor de club uit Amsterdam en dat weet iedereen.
Dat is het al 3 seizoenen...
@FrankdeG Oprechte vraag: als ze dit seizoen een nieuwe TD aan weten te te trekken, hoeveel tijd schat je in dat ze dan nog nodig gaan hebben?
@Goku 2.0 Ajax is in de afgelopen 3 a 3,5 verder naar een lager niveau gezakt. Niet voor niets dat we op de coëficiencielijst niet bij de beste 25 clubs zitten nu dat we (bijna) de 40e plaats hebben bereikt !!
@klantenservice, geen idee want ik ben niet echt een ajax kenner. Als ik lees dat ze met het niveau Jordi in gesprek zijn dan vrees ik voor een heel lange tijd. Kiezen ze gelijk capabele mensen dan zal het denk ik iets van 3 seizoenen duren denk ik. Ze moeten echt vanaf 0 starten. @goku, ajax is vorig seizoen gewoon prima 2e geworden net achter PSV en ruim voor feijenoord. Dat is gewoon prima resultaat, zeker met directe CL als prijs.
Ajax zit op dit moment in een hele slechte fase, nog slechter dan vorig seizoen. Minstens de helft van de selectie is niet Ajax1-waardig, grotendeels dankzij Kroes.
wat een afgang zeg! gewoon worden vernederd door een ploeg die nog slechter is!! ze hadden beter excelsior kunnen sturen die hadden we van benfica gewonnen!! tsja weghorst zo voelt het als je de scheids niet mee hebt!! en zoals het nu gaat in de erediviaie gaan ze ook geen europees halen! zondag weer verlies tegen Grun!!
Weghorst mag geen eerste spits zijn. Speel desnoods zonder spits, maar met meer voetbal. Dan komt Taylor ook beter tot zijn recht. Als Weghorst moet invallen is het net als de startkabel die gebruikt wanneer je auto niet start. Als je ziet dat Bounida gemakkelijk de beste was aan Ajax zijde, Jongens als Bounida Steur, en Fitz Jim brengen meer voetbal en gogme. Doe je dit niet dan zal je amper scoren en daarmee verliezen
Soms win je de CL, soms verlies je wat. De verwachtingen waren niet hoog en dat is ook de realiteit geworden. Het is een transitiejaar voor de club uit Amsterdam en dat weet iedereen.
Dat is het al 3 seizoenen...
@FrankdeG Oprechte vraag: als ze dit seizoen een nieuwe TD aan weten te te trekken, hoeveel tijd schat je in dat ze dan nog nodig gaan hebben?
@Goku 2.0 Ajax is in de afgelopen 3 a 3,5 verder naar een lager niveau gezakt. Niet voor niets dat we op de coëficiencielijst niet bij de beste 25 clubs zitten nu dat we (bijna) de 40e plaats hebben bereikt !!
@klantenservice, geen idee want ik ben niet echt een ajax kenner. Als ik lees dat ze met het niveau Jordi in gesprek zijn dan vrees ik voor een heel lange tijd. Kiezen ze gelijk capabele mensen dan zal het denk ik iets van 3 seizoenen duren denk ik. Ze moeten echt vanaf 0 starten. @goku, ajax is vorig seizoen gewoon prima 2e geworden net achter PSV en ruim voor feijenoord. Dat is gewoon prima resultaat, zeker met directe CL als prijs.
Ajax zit op dit moment in een hele slechte fase, nog slechter dan vorig seizoen. Minstens de helft van de selectie is niet Ajax1-waardig, grotendeels dankzij Kroes.
wat een afgang zeg! gewoon worden vernederd door een ploeg die nog slechter is!! ze hadden beter excelsior kunnen sturen die hadden we van benfica gewonnen!! tsja weghorst zo voelt het als je de scheids niet mee hebt!! en zoals het nu gaat in de erediviaie gaan ze ook geen europees halen! zondag weer verlies tegen Grun!!
Weghorst mag geen eerste spits zijn. Speel desnoods zonder spits, maar met meer voetbal. Dan komt Taylor ook beter tot zijn recht. Als Weghorst moet invallen is het net als de startkabel die gebruikt wanneer je auto niet start. Als je ziet dat Bounida gemakkelijk de beste was aan Ajax zijde, Jongens als Bounida Steur, en Fitz Jim brengen meer voetbal en gogme. Doe je dit niet dan zal je amper scoren en daarmee verliezen