Ajax is voorlopig slechtst presterende Nederlandse club ooit in de Champions League

Ajax heeft in de Champions League een dieptepunt bereikt. Door de 0-2 nederlaag tegen Benfica – dat zelf ook de eerste vier wedstrijden verloor – heeft de ploeg van interim-trainer Fred Grim nu vijf verliespartijen op rij achter zijn naam staan. Nooit eerder presteerde een Nederlandse club zo slecht in de Champions League, zocht het Algemeen Dagblad uit.

De Portugezen sloegen toe via een vroege treffer van de Zweedse linksback Samuel Dahl en een late goal van Luxemburgs international Leandro Barreiro. Met deze nieuwe tik schrijft Ajax een ongekend negatief hoofdstuk bij in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Nog nooit stond een Nederlandse club er na vijf Champions League-duels zó slecht voor.

Tot vanavond had Feyenoord het treurige record in handen, met vijf nederlagen en een doelsaldo van -10 in het seizoen 2017/2018. Maar Ajax duikt daar nu ruim onder. Na vijf speelronden staat de teller op vijf verliesbeurten en een doelsaldo van maar liefst -15.

Wesley Sneijder: 'Het geheel faalt weer'

Analist Wesley Sneijder spreekt bij Ziggo Sport van een ‘heel moeilijke’ situatie voor Ajax. “Natuurlijk zijn er aanknopingspunten. Bounida is één daarvan, maar het geheel verliest weer, het geheel faalt weer, het geheel blijft wederom op nul punten staan in de Champions League. En dat doet weer wat met je zelfvertrouwen.”

“Dan moet je weer naar het weekend met dit weer in je achterhoofd, terwijl je eigenlijk denkt: nou ja, er zat toch wel iets meer in misschien vanavond dan een nederlaag. Uiteindelijk is er een hoop werk aan de winkel. Dat is wel absoluut zo”, aldus Sneijder. Ajax treedt zondagavond thuis aan tegen FC Groningen in de Eredivisie. Dan hoopt Grim zijn eerste succes te boeken als interim-trainer van Ajax.

Davy Klaassen: 'Gaat niet van 0 naar 100'

Na de nederlaag tegen Benfica werd Davy Klaassen geconfronteerd met het negatieve record. Wat doet het met Ajax? "Het is lastig, het is lastig, maar het is zaak dat we met z'n allen hier weer uit zien te komen. Dit zijn geen makkelijke momenten, als speler, als staf, als directie en als fan. Iedereen heeft er last van. Maar het is zaak dat we met z'n allen weer voorui gaan. Dat gaat niet in één keer van 0 naar 100, helaas."