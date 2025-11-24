Live voetbal

Godts totaal niet hongerig bij Ajax, Van Basten fel: 'Loop jezelf uit de naad'

Pastoor, Van Basten en Godts
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
24 november 2025, 22:01

Mika Godts valt dit seizoen bij een matig draaiend Ajax vaak op met doelpunten en assists, maar afgelopen weekend tegen Excelsior draaide de Belg mee in de malaise. Zijn werkethiek was bovendien beneden alle peil, blijkt uit beelden die Alex Pastoor nog eens wil laten zien.

De analist en voetbaltrainer vindt juist dat Godts in deze moeilijke tijden bij Ajax moet opstaan en zijn ziel en zaligheid op het veld moet leggen. "Jij bent een van de spelers die iets kan, je bent goed in de één-tegen-één." Dan laten ze bij Rondo wat beelden zien van een aanval van Ajax tegen Excelsior in de vijftiende minuut. "Let maar eens op hem", voegt Pastoor nog toe.

Ajax voetbalt in het fragment richting het doel van keeper Stijn van Gassel, maar Godts sjokt er langzaam achteraan. Op het moment dat Anton Gaaei een voorzet geeft, staat de Belgische linksbuiten van Ajax zeker op 25 meter van het doel. "Waar ben je?", vraagt Pastoor zich af.

Excelsior begint dan aan een counter, waar veel spelers van de Amsterdammers achteraan rennen. "Godts die dribbelt terug, hij levert geen bijdrage." Wanneer Ajax dan weer aan zet is en wat probeert, zien we de linksbuiten weer geen haast maken om zich met de aanval te bemoeien.

"En dit gaat nog wel even door", vervolgt Pastoor zijn betoog. "Niet veel later komt er een voorzet bij de tweede paal, waar hij achteraan sprint. Dan denk ik: daar had je al moeten staan om hem binnen te koppen. Bij het aanvallen verwacht je toch dat de voorste drie zo hongerig zijn als het maar kan." Youri Mulder weet ook niet wat hij ziet. "Deze beelden zeggen alles. Je móét sprinten."

Vergelijking met Messi en Linssen

Marco van Basten denkt dat er meer aan de hand is met Godts. "Je moet het willen, kunnen en uiteindelijk doen." Pastoor vergelijkt de linksbuiten dan met Lionel Messi. "Als hij zijn bijdrage geleverd heeft in de fase voor de aanval, sprint hij zo snel mogelijk naar een plek waar hij een goal kan maken." Ook Mulder heeft een goed voorbeeld voor Godts gezien. "Ik zag Linssen (35) bij NEC, die doet alles in sprint." De analisten zijn het erover eens dat Godts voor een andere werkwijze moet kiezen. "Loop jezelf uit de naad", luidt het advies van Van Basten.

CG
2.704 Reacties
854 Dagen lid
13.386 Likes
CG
avatar

Ik kan alleen zeggen dat alle spelers bij Ajax ver ondermaats blijven spelen, geen wonder dat nu alles steeds mis gaat !!

