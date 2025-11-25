De Portugese sportkrant A Bola raakte dinsdagavond niet onder de indruk van Ajax in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (0-2). De Amsterdammers lieten duidelijk merken waarom ze in een sportieve crisis zitten, schrijft de krant. Met name krijgt het flink te verduren.

Klaassen liet zeven minuten na de rust een gigantische kans op de 1-1 liggen. Na voorbereidend werk van Wout Weghorst schoot hij van dichtbij naast. Hijn raakte de bal compleet verkeerd en ploeggenoot Mika Godts baalde ervan dat Klaassen de bal niet aan hem gaf.

“Taylor en Weghorst combineerden mooi door het midden, waarna de spits de gelijkmaker kant-en-klaar aan Klaassen voorschotelde. Maar hij verprutste de enorme kans op schandalige wijze.” De Correio da Manhã gebruikt dezelfde woorden: “Davy Klaassen verprutste het op schandalige wijze. Oog in oog met Trubin raakte hij de bal totaal verkeerd, waardoor zijn schot naast ging.”

'Duidelijk waarom Ajax in crisis is'

In het liveblog van A Bola is nog meer kritiek op Ajax te lezen. “Na de eerste dertig minuten is meteen duidelijk waarom Ajax zo diep in een crisis zit. Ze verliezen kinderlijk vaak de bal in de opbouw, iets waar Benfica met slimme druk gretig van profiteert. En voorin ontbreekt het Ajax volledig aan ideeën.”

Toch zijn er volgens de sportkrant ook spelers die positief opvielen. “Godts en Bounida vormen de motor van een Ajax-ploeg die volledig leunt op de dynamiek vanaf de flanken.”