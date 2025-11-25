Live voetbal

Portugese media zijn keihard voor Ajax: 'Misser van Klaassen is schandalig'

Ajax-speler Davy Klaassen
Foto: © Imago
25 november 2025, 20:41

De Portugese sportkrant A Bola raakte dinsdagavond niet onder de indruk van Ajax in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (0-2). De Amsterdammers lieten duidelijk merken waarom ze in een sportieve crisis zitten, schrijft de krant. Met name Davy Klaassen krijgt het flink te verduren.

Klaassen liet zeven minuten na de rust een gigantische kans op de 1-1 liggen. Na voorbereidend werk van Wout Weghorst schoot hij van dichtbij naast. Hijn raakte de bal compleet verkeerd en ploeggenoot Mika Godts baalde ervan dat Klaassen de bal niet aan hem gaf.

“Taylor en Weghorst combineerden mooi door het midden, waarna de spits de gelijkmaker kant-en-klaar aan Klaassen voorschotelde. Maar hij verprutste de enorme kans op schandalige wijze.” De Correio da Manhã gebruikt dezelfde woorden: “Davy Klaassen verprutste het op schandalige wijze. Oog in oog met Trubin raakte hij de bal totaal verkeerd, waardoor zijn schot naast ging.”

'Duidelijk waarom Ajax in crisis is'

In het liveblog van A Bola is nog meer kritiek op Ajax te lezen. “Na de eerste dertig minuten is meteen duidelijk waarom Ajax zo diep in een crisis zit. Ze verliezen kinderlijk vaak de bal in de opbouw, iets waar Benfica met slimme druk gretig van profiteert. En voorin ontbreekt het Ajax volledig aan ideeën.”

Toch zijn er volgens de sportkrant ook spelers die positief opvielen. “Godts en Bounida vormen de motor van een Ajax-ploeg die volledig leunt op de dynamiek vanaf de flanken.”

Docker
131 Reacties
8 Dagen lid
269 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Schandalig vind ik een overdreven kwalificatie. Op de eerste plaats heeft Benfica weliswaar gewonnen, maar we kunnen nu ook weer niet zeggen dat ze zélf zo geweldig waren. Wel beter, maar daar houdt het wel mee op. Klaassen was te onrustig aan de bal en Godts zag hij blijkbaar totaal over het hoofd. Sja...

CG
2.719 Reacties
855 Dagen lid
13.389 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Inderdaad dat Benfica niet geweldig was i.v.m dezelfde situatie als bij Ajax. Ook vraag ik me af of Klaassen (en anderen) nog wel geschikt zijn om bij Ajax te spelen. Met minder aanwezige goede spelers speel je altijd minder !!

ERIMIR
4.018 Reacties
506 Dagen lid
38.579 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Klaassen is volkomen ongeschikt voor een basisplaats. Weghorst vind ik ook een gemankeerde spits die weinig toevoegt en bij Dolberg moeten we ook maar afwachten of die zijn oude Ajax-vorm weer terugkrijgt. Er ontbreekt gewoon een koelbloedige goede spits die de goals aaneen rijgt.

Ajax - Benfica

Ajax
0 - 2
Benfica
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 32 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
13
2
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0
2023/2024
Ajax
2
1

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Inter
4
10
12
4
Man City
4
7
10
5
Paris SG
4
9
9
6
Newcastle
4
8
9
7
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool
4
5
9
9
Galatasaray
5
1
9
10
Spurs
4
5
8
11
Barcelona
4
5
7
12
Chelsea
4
3
7
13
Sporting
4
3
7
14
Dortmund
4
2
7
15
Qarabağ
4
1
7
16
Atalanta
4
-2
7
17
Atlético
4
1
6
18
R. Union SG
5
-7
6
19
PSV
4
2
5
20
Monaco
4
-2
5
21
Pafos
4
-3
5
22
Leverkusen
4
-4
5
23
Club Brugge
4
-2
4
24
Frankfurt
4
-4
4
25
Napoli
4
-5
4
26
Marseille
4
1
3
27
Juventus
4
-1
3
28
Benfica
5
-4
3
29
Athletic
4
-5
3
30
Bodø/Glimt
4
-3
2
31
Slavia
4
-6
2
32
Olympiakos
4
-7
2
33
Villarreal
4
-4
1
34
København
4
-8
1
35
Kairat
4
-9
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

