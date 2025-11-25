Halverwege Ajax - Benfica (0-1) wordt gekraakt door Khalid Boulahrouz. De oud-verdediger en analist is absoluut niet te spreken over het spel van de Belgische linksbuiten van Ajax.

Volg Ajax – Benfica hier in ons liveblog!

“Hij zit totaal niet in de wedstrijd. Dat zie ik de laatste weken wel vaker bij hem”, zegt Boulahrouz in de rust over Godts. “Hij is vooral een speler van momenten. Dat hebben we de eerste helft ook gezien. Hij lijdt heel veel balverlies. Hij weet niet te doseren, hij weet niet wanneer hij zakelijk moet spelen of wanneer hij een actie moet inzetten.”

Artikel gaat verder onder video

Boulahrouz toont vervolgens een aantal mislukte acties van Godts in de eerste helft. De analist vindt dat de vleugelaanvaller ‘veel te slordig, nonchalant en makkelijk’ is in zijn spel.

Boulahrouz is wél enthousiast over Bounida; “Het contrast met Bounida is enorm groot. Bounida laat zien hoe je aan de buitenkant moet spelen: soms simpel, soms de bal in de ploeg houden, soms opkijken, een balletje in de diepte voor lopende mensen, een voorzet… Variëren! Want dan ben je onvoorspelbaar. Nu is Godts onvoorspelbaar voor zijn eigen team.”

Ook Sneijder geniet van Bounida: “Het is zeker mooi om te zien. Hij kwam al onbevangen en met veel zelfvertrouwen het veld op. Die lijn trekt hij ook door. Er waren wat momentjes dat hij moest wennen aan het niveau, maar hij speelt zó heerlijk. Die bal op Klaassen was zijn mooiste moment. Zoveel klasse! Het is de jongste speler op het veld, maar hij wil de bal graag hebben.”