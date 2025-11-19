Heracles Almelo heeft aan Joseph Oosting gedacht als opvolger van de ontslagen Bas Sibum. Dat meldt RTV Oost. Het zou een pikante overgang zijn, aangezien de Drent begin dit seizoen nog trainer was van rivaal FC Twente.

Eind oktober besloot Heracles Almelo om te breken met Bas Sibum vanwege tegenvallende resultaten. De Almelöers stonden kansloos onderaan en leden onder meer pijnlijke nederlagen tegen Feyenoord (0-7) en FC Volendam (3-0). Momenteel neemt Hendrie Krüzen op interim-basis de honneurs waar bij Heracles en dat gaat meer dan uitstekend. Zo werden de afgelopen drie wedstrijden gewonnen.

Desalniettemin is Heracles wel op zoek naar een definitieve vervanger van Sibum, mede omdat Krüzen niet beschikt over de juiste papieren om het seizoen af te maken. "Hij mag alleen komende zaterdag nog langs de lijn staan, waardoor ook een variant met assistent-trainer Peter Reekers tot de mogelijkheden behoort", schrijft RTV Oost.

Volgens journalist Tijmen van Wissing zijn de afgelopen weken meerdere namen de revue gepasseerd bij Heracles Almelo. Onder meer Gertjan Verbeek, John Stegeman, Rini Coolen, Ernest Faber en Oosting zijn daarbij besproken. Laatstgenoemde zou een pikante zijn, aangezien de 53-jarige oefenmeester begin dit seizoen nog langs de lijn stond bij rivaal FC Twente. De Drent werd begin september echter ontslagen vanwege tegenvallende resultaten.

Ook de positie van technisch directeur is nog altijd vacant. Nico-Jan Hoogma besloot namelijk om in het kielzog van Sibum te vertrekken uit Almelo. "We zijn bezig. Punt!", aldus algemeen directeur Rob Toussaint. Volgens Van Wissing hebben de commissarissen in de afgelopen weken wel met meerdere mensen gesproken.