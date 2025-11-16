Gertjan Verbeek is onlangs op gesprek geweest bij Heracles Almelo. Dat onthult de clubloze trainer in het programma De Oosttribune van RTV Oost.

Verbeek was uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen op de huidige situatie in Almelo. De club zit zonder technisch directeur en trainer en staat onderaan in de Eredivisie. Om die reden is Verbeek, evenals andere betrokken (voormalig) Heraclieden, door de Almelose club uitgenodigd voor een gesprek.

"Ik heb met de RvC gesproken. Dat ging over hoe ik tegen de club aankijk. Ze hebben nog meer mensen gesproken, want er zijn er meer rondom de club die Heracles een warm hart toedragen. En ze zijn nu aan het broeden, denk ik."

Verbeek benadrukt dat hij niet bij Heracles Almelo op gesprek is geweest voor een mogelijke rol als hoofdtrainer. De 63-jarige coach is namelijk een van de namen die wordt genoemd om Bas Sibum op te volgen bij de hekkensluiter van de Eredivisie.

Verbeek is overigens niet de enige kandidaat. Tubantia noemde Alex Pastoor (zonder club), John Stegeman (Willem II) en Kees van Wonderen (zonder club) als andere opties. Als outsider wordt assistent-trainer Peter Reekes van Heracles Almelo genoemd.