Live voetbal 3

Gertjan Verbeek op gesprek bij Heracles Almelo, maar niet om hoofdtrainer te worden

Gertjan Verbeek met op de achtergrond het logo van Heracles Almelo
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
16 november 2025, 20:02

Gertjan Verbeek is onlangs op gesprek geweest bij Heracles Almelo. Dat onthult de clubloze trainer in het programma De Oosttribune van RTV Oost.

Verbeek was uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen op de huidige situatie in Almelo. De club zit zonder technisch directeur en trainer en staat onderaan in de Eredivisie. Om die reden is Verbeek, evenals andere betrokken (voormalig) Heraclieden, door de Almelose club uitgenodigd voor een gesprek.

"Ik heb met de RvC gesproken. Dat ging over hoe ik tegen de club aankijk. Ze hebben nog meer mensen gesproken, want er zijn er meer rondom de club die Heracles een warm hart toedragen. En ze zijn nu aan het broeden, denk ik."

Artikel gaat verder onder video

Verbeek benadrukt dat hij niet bij Heracles Almelo op gesprek is geweest voor een mogelijke rol als hoofdtrainer. De 63-jarige coach is namelijk een van de namen die wordt genoemd om Bas Sibum op te volgen bij de hekkensluiter van de Eredivisie.

Verbeek is overigens niet de enige kandidaat. Tubantia noemde Alex Pastoor (zonder club), John Stegeman (Willem II) en Kees van Wonderen (zonder club) als andere opties. Als outsider wordt assistent-trainer Peter Reekes van Heracles Almelo genoemd.

Wie zie jij het liefst als nieuwe hoofdtrainer van Heracles Almelo?

Laden...
145 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Lewis Holtby krijgt rood van Richard Martens bij FC Volendam - NAC Breda

KNVB onverbiddelijk: NAC zonder Holtby tegen PSV en Excelsior

  • vr 14 november, 17:32
  • 14 nov. 17:32
Mokio Fitz-Jim Ajax Berghuis

Ajax heeft Mokio nú al weer terug: België uitgeschakeld op WK Onder-17

  • vr 14 november, 17:00
  • 14 nov. 17:00
Gertjan Verbeek

Tubantia: 'Naam Gertjan Verbeek en vier anderen zingt rond bij Heracles Almelo'

  • do 13 november, 19:33
  • 13 nov. 19:33
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

J. Stegeman

J. Stegeman
Willem II
Team: Willem II
Functie: Coach
Leeftijd: 49 jaar (27 aug. 1976)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
NAC
12
-6
12
15
PEC
12
-13
12
16
Excelsior
12
-12
10
17
Telstar
12
-7
9
18
Heracles
12
-16
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel