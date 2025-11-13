De naam van Gertjan Verbeek 'zingt rond' bij Heracles Almelo, dat op zoek is naar een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Bas Sibum, zo meldt Tubantia althans. De 63-jarige Verbeek is echter niet de enige kandidaat: volgens de regionale krant circuleren nog eens vier andere namen in het Asito Stadion.

Na het ontslag van Sibum beleefde Heracles met zijn assistent Hendrie Krüzen als interim-trainer een enorme opleving. De Almeloërs bereikten in Breda ten koste van NAC de tweede ronde van de KNVB Beker (1-4), haalden in de Eredivisie gigantisch uit tegen PEC Zwolle (8-2) en waren afgelopen weekend ook de sterkste in het uitduel bij Excelsior (1-2). Krüzen beschikt echter niet over het hoogste trainerspapiertje en hoewel hij nog dispensatie heeft om bij de hervatting van de competitie tegen Go Ahead Eagles (22 november) op de bank te zitten, hoopt algemeen directeur Rob Toussaint voor die tijd een nieuwe coach te hebben aangesteld.

Artikel gaat verder onder video

De profielschets waaraan de nieuwe Heracles-trainer moet voldoen is duidelijk: Toussaint wil volgens Tubantia een ervaren trainer die maar één taak mee zal krijgen: het voorkomen van degradatie. Er ligt dan ook slechts een contract tot komende zomer klaar voor de nieuwe man, dat bij handhaving mogelijk verlengd zou kunnen worden: "Als dat lukt, kunnen beide partijen na het seizoen opnieuw om tafel gaan om de samenwerking te evalueren", schrijft de krant.

"Verbeek heeft herhaaldelijk aangegeven dat hij graag wil terugkeren bij Heracles om de club te helpen", schrijft Tubantia. De 63-jarige coach was al twee keer eerder hoofdtrainer van de Almeloërs, maar bekleedde sinds zijn vertrek bij Almere City (in 2021) geen officiële functie meer in het voetbal. Ook de naam van Kees van Wonderen valt volgens de lokale krant. Hij is per direct beschikbaar na zijn ontslag eind vorig seizoen bij Schalke 04 en werkte in Nederland eerder bij Go Ahead Eagles en sc Heerenveen. Een andere oud-trainer van Heracles, John Stegeman, is niét vrij maar wordt wel genoemd. De oud-spits staat momenteel aan het roer bij Willem II, waardoor een terugkeer in Almelo 'onwaarschijnlijk' wordt geacht. Ook de kans dat Alex Pastoor het wordt is volgens de krant 'klein'.

Peter Reekers 'vergeten kandidaat' bij Heracles

Tot slot wordt Peter Reekers als 'vergeten kandidaat' genoemd. De 44-jarige Reekers is reeds als assistent aan Heracles verbonden en beschikt wél over het hoogste trainersdiploma. Dat Krüzen desondanks als interim-coach werd aangesteld is volgens Tubantia echter een signaal dat de club weinig vertrouwen in Reekers heeft. De krant schrijft dan ook dat Heracles alsnog zou kunnen verrassen door uiteindelijk tóch voor een andere kandidaat dan één van bovengenoemd vijftal zou kunnen kiezen.