Vermoedelijke opstelling Oranje: Memphis Depay keert terug tegen Finland

Memphis en Dumfries Litouwen - Nederland
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
11 oktober 2025, 17:03

Memphis Depay start zondagavond aan de aftrap bij het duel tussen Oranje en Finland, zo verklapt bondscoach Ronald Koeman op de persconferentie van zaterdagmiddag. De aanvaller, die deze interlandweek later aansloot wegens een gestolen paspoort, krijgt de voorkeur boven Wout Weghorst en Donyell Malen.

Koeman kreeg van Noa Vahle de vraag of Depay fit genoeg is om te starten tegen Finland. De bondscoach kon niet duidelijker zijn met zijn reactie: “Ja, hij start.” Vahle reageerde verrast, omdat de trainer normaal gesproken niet zo makkelijk zaken prijsgeeft over zijn opstelling. “Aan jou wil ik dat wel doen”, lacht Koeman richting de dochter van Linda de Mol.

Bart Verbruggen schoof zaterdag ook aan bij de persconferentie, dus het lijkt erop dat hij ‘gewoon’ onder de lat staat bij Oranje. De verdediging wordt waarschijnlijk gevormd door, van links naar rechts, Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jurriën Timber en Denzel Dumfries. Op het middenveld gaat de voorkeur andermaal uit naar Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch.

Tegen Malta speelde Koeman met Jeremie Frimpong als rechtsbuiten. Tegen Finland kan het zomaar zijn dat Xavi Simons op die positie wordt opgesteld. De aanvaller annex middenvelder van Tottenham Hotspur kreeg donderdag slechts zeven minuten speeltijd. Op linksbuiten lijkt Cody Gakpo een zekerheidje, terwijl Depay dus in de punt staat tegen de Finnen.

Vermoedelijke opstelling Oranje tegen Finland:

Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Simons, Depay, Gakpo.

