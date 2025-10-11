Live voetbal

Bram Krikke trekt plots alle aandacht van Nederlands elftal; Dumfries en Reijnders reageren

Denzel Dumfries en Tijjani Reijnders reageren op Bram Krikke
Foto: © Imago/Bram Krikke
0 reacties
Luuk van Grinsven
11 oktober 2025, 12:12

Een ludieke video van Bram Krikke gaat momenteel viraal op sociale media. De radio-dj van Qmusic maakte een parodie op de aankomst van de Oranje-internationals in Zeist en krijgt lachende reacties van onder meer Denzel Dumfries en Tijjani Reijnders.

De aankomst van Oranje-spelers wordt vaak vastgelegd door het socialmedia­team van de KNVB. Geselecteerde voetballers lopen dan met hun koffer het sportcomplex in Zeist op, waarbij de opvallende outfits geregeld onderwerp van gesprek zijn.

Artikel gaat verder onder video

Krikke speelde hier op humoristische wijze op in. De radio-dj verscheen op het pad naar de Campus in een glinsterende broek en hoodie, compleet met enorme vleugels op zijn schouders. In de video monteerde hij de beelden van zichzelf tussen die van de echte Oranje-spelers.

De video gaat razendsnel rond op sociale media en heeft inmiddels ook de spelersgroep bereikt. Dumfries reageerde met: “Welkom! Gelijk de beste outfit.” Reijnders liet enkele lachende emoji’s achter onder de post van Krikke.

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.

➡️ Meer nieuws over Oranje

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nederlandse vlaggen bij het PSV-publiek in de 17e minuut bij de herdenking van de 17-jarige Lisa

'Oproep over Nederlandse vlag is zwaktebod, Ajax moet DNA volledig negeren'

  • Gisteren, 21:52
  • Gisteren, 21:52
Weghorst en Gravenberch vieren de 0-1 bij Malta - Nederland

Jurriën Timber houdt lichte klachten over aan interland tegen Malta en traint apart

  • Gisteren, 21:37
  • Gisteren, 21:37
Ronald Koeman

Driessen: ‘Rechtsbuiten is het zorgenkindje voor Koeman voor het WK’

  • Gisteren, 11:25
  • Gisteren, 11:25
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 29 jaar (18 apr. 1996)
Positie: M, V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
6
1
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4
2022/2023
Inter
34
1

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel