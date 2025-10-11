Bram Krikke trekt plots alle aandacht van Nederlands elftal; Dumfries en Reijnders reageren

Een ludieke video van Bram Krikke gaat momenteel viraal op sociale media. De radio-dj van Qmusic maakte een parodie op de aankomst van de Oranje-internationals in Zeist en krijgt lachende reacties van onder meer en .

De aankomst van Oranje-spelers wordt vaak vastgelegd door het socialmedia­team van de KNVB. Geselecteerde voetballers lopen dan met hun koffer het sportcomplex in Zeist op, waarbij de opvallende outfits geregeld onderwerp van gesprek zijn.

Krikke speelde hier op humoristische wijze op in. De radio-dj verscheen op het pad naar de Campus in een glinsterende broek en hoodie, compleet met enorme vleugels op zijn schouders. In de video monteerde hij de beelden van zichzelf tussen die van de echte Oranje-spelers.

De video gaat razendsnel rond op sociale media en heeft inmiddels ook de spelersgroep bereikt. Dumfries reageerde met: “Welkom! Gelijk de beste outfit.” Reijnders liet enkele lachende emoji’s achter onder de post van Krikke.

