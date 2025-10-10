Live voetbal 1

Antifa roept op tot linkse sfeeracties in Nederlandse stadions: 'Regenboogvlaggen'

De linkse beweging Antifa heeft opgeroepen tot meer linkse sfeeracties in Nederlandse voetbalstadions. In een bericht op sociale media stelt de actiegroep dat voetbalsupporters een voorbeeld moeten nemen aan clubs in Duitsland, waar volgens hen regelmatig regenboogvlaggen en antifascistische spandoeken te zien zijn.

Antifa verwijst in het bericht onder andere naar FC St. Pauli, een club die bekendstaat om haar uitgesproken politieke en sociale standpunten: "In West-Duitse voetbalstadions zijn vaak regenboogvlaggen te zien en portretten met afbeeldingen van linkse revolutionairen zoals Karl Marx en Guevara. Hoe gaaf is dit", schrijft de actiegroep op sociale media.

"Wij zouden in de Nederlandse stadions eveneens linkse sfeeracties willen zien en Nederlandse vlaggen uit alle stadions weren. Dat omdat de vlag wordt misbruikt voor nationalisme/rechtsextremisme", stelt Antifa.

De antifascistische beweging heeft wel het gevoel dat er nog een lange weg te gaan is, maar vindt dat SC Cambuur een stap in de richting heeft gezet. De directie van de club uit de Keuken Kampioen Divisie vroeg de supporters onlangs om geen Nederlandse vlaggen meer mee te nemen naar het stadion. De club vindt namelijk dat de driekleur een 'behoorlijk politieke lading' heeft gekregen en daarom niet thuishoort in het Kooi Stadion.

De supporters negeerden, tot teleurstelling van SC Cambuur en Antifa, die oproep massaal. Ze namen in grote getalen de Nederlandse vlag mee naar het stadion en gaven daarmee een duidelijk statement af.

Colin
71 Reacties
1.109 Dagen lid
799 Likes
Colin
Link gekopieerd!
  • 9
    + 1
avatar

Antifa is een terreurorganisatie. Als clubs hier aan toegeven dan steunen ze linkse terreur. Iedereen die Antifa steunt moet direct opgepakt worden en een zelfde behandeling krijgen die terreur verdachten krijgen. Het mooiste zou zijn als alle Antifa aanhangers naar Guatanamo bay worden gestuurd.

Martin0345
213 Reacties
830 Dagen lid
1.238 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben totaal niet tegen de gay-community... Maar, voetbal ≠ politiek.

jurgen😎👍
5 Reacties
0 Dagen lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De kuip zitten overal roze kameraden. Ik voel altijd zoveel liefde en verbinding als ik daar ben.

Hops
353 Reacties
1.110 Dagen lid
1.020 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

descheids zal wel vooraan zitten met ze vlag

Arena
1.142 Reacties
60 Dagen lid
2.626 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Nou nou, stoer hoor deze reactie. Hij heeft zelf niet eens gereageerd op dit bericht en toch kom je al over hem zwetsen. En hoe... Het zit je wel érg hoog hè.

descheids
332 Reacties
22 Dagen lid
497 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@arena, waar het hart van vol is loopt de mond van over. Alleen maar liefde van regenboog Hops.

GJAM
52 Reacties
1.110 Dagen lid
166 Likes
GJAM
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Wat zou een legitime reden kunnen zijn een Nederlandse vlag te verbieden in Nederland????? Zullen we maar gelijk met de hamer en sikkel gaan lopen! Te gek voor woorden hoe onze eigen normen, waarden, tradities etc door het putje gaan. Wil niet zeggen dat ik anticipeer met genoemde gebruikers echter een verbod op onze eigen nationale driekleur gaat veels te ver. Ben het ook niet vaak met "De Snor" eens echter het feit dat hij aangeeft dat wij als volk onze oren steeds vaker laten hangen door een minderheid in welke vorm dan ook, ben ik het steeds meer mee eens!

