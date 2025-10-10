Antifa roept op tot linkse sfeeracties in Nederlandse stadions: 'Regenboogvlaggen'

De linkse beweging Antifa heeft opgeroepen tot meer linkse sfeeracties in Nederlandse voetbalstadions. In een bericht op sociale media stelt de actiegroep dat voetbalsupporters een voorbeeld moeten nemen aan clubs in Duitsland, waar volgens hen regelmatig regenboogvlaggen en antifascistische spandoeken te zien zijn.

Antifa verwijst in het bericht onder andere naar FC St. Pauli, een club die bekendstaat om haar uitgesproken politieke en sociale standpunten: "In West-Duitse voetbalstadions zijn vaak regenboogvlaggen te zien en portretten met afbeeldingen van linkse revolutionairen zoals Karl Marx en Guevara. Hoe gaaf is dit", schrijft de actiegroep op sociale media.

"Wij zouden in de Nederlandse stadions eveneens linkse sfeeracties willen zien en Nederlandse vlaggen uit alle stadions weren. Dat omdat de vlag wordt misbruikt voor nationalisme/rechtsextremisme", stelt Antifa.

De antifascistische beweging heeft wel het gevoel dat er nog een lange weg te gaan is, maar vindt dat SC Cambuur een stap in de richting heeft gezet. De directie van de club uit de Keuken Kampioen Divisie vroeg de supporters onlangs om geen Nederlandse vlaggen meer mee te nemen naar het stadion. De club vindt namelijk dat de driekleur een 'behoorlijk politieke lading' heeft gekregen en daarom niet thuishoort in het Kooi Stadion.

De supporters negeerden, tot teleurstelling van SC Cambuur en Antifa, die oproep massaal. Ze namen in grote getalen de Nederlandse vlag mee naar het stadion en gaven daarmee een duidelijk statement af.