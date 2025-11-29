Live voetbal

De Jong: 'Kooij stond mij op te wachten en zei dat het 100% een penalty was'

De Jong: 'Kooij stond mij op te wachten en zei dat het 100% een penalty was'
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
29 november 2025, 10:01

Joey Kooij heeft direct na afloop van de wedstrijd tussen SC Cambuur en Helmond Sport (0-0) het boetekleed aangetrokken bij trainer Henk de Jong. De arbiter gaf toe dat de Leeuwarders een 100 procent strafschop is onthouden.

Cambuur had vrijdagavond in eigen huis de grootst mogelijke moeite met een defensief spelend Helmond Sport. De thuisploeg drong in de absolute slotfase aan op de winnende treffer. Centrale verdediger Ismael Baouf stormde daarbij het strafschopgebied in en werd door Helmond Sport-middenvelder Alen Dizdarevic onreglementair naar de grond gewerkt. Tot grote verbazing van alles en iedereen besloot Kooij om de bal niét op de stip te leggen.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop gaf de arbiter zijn fout toe bij Cambuur-trainer De Jong. "Joey Kooij stond mij al op te wachten en zei: 100 procent penalty", vertelt de oefenmeester voor de camera van ESPN. "Daar heb ik niks aan, want het is al de zoveelste keer dit jaar. Maar ik neem nu wel een keer die grensrechter en die vierde man, want die staan er ook voor Piet Snot."

"Dan kom ik eraan lopen en dan is het: niet aan mij komen, niet aan mij komen. Dit kan ik zelfs zien en ik ben geopereerd aan mijn hoofd vanwege mijn ogen en ik zag zelfs dat het een penalty was", vervolgt De Jong. "Dan moet die man (Kooij, red.) gewoon hulp hebben. Dan moet je zeggen: penalty, 100 procent."

"Het is een hele moeilijke wedstrijd voor ons en dan wordt het 1-0 voor ons in de negentigste minuut. Dan was ik hartstikke blij geweest", erkent de 61-jarige Fries. "Alleen nu verlies je twee punten. Maar wel knap dat Kooij een minuut na de wedstrijd bij mij is en zegt: Henk, dikke fout, dikke penalty. Dan zet ik er een streep onder. Maar het is wel wat ik net zei: grensrechter en vierde man, help die man! Want ze laten hem in de stront zakken", besluit De Jong.

➡️ Meer voetbalnieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Joey Kooij blundert en laat in slotfase overduidelijke strafschop voor Cambuur lopen

Joey Kooij blundert en laat in slotfase overduidelijke strafschop voor Cambuur lopen

  • Gisteren, 22:53
  • Gisteren, 22:53
celton Biai

FC Dordrecht-doelman Celton Biai is racistisch bejegend, meldt Roda JC

  • wo 26 november, 20:10
  • 26 nov. 20:10
ADO-supporters in het uitvak tijdens het duel bij Cambuur

ADO grijpt rigoureus in: voorlopig geen supporters mee naar uitwedstrijden

  • wo 26 november, 11:01
  • 26 nov. 11:01
0 reacties
Reageren
0 reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Cambuur - Helmond

SC Cambuur
0 - 0
Helmond Sport
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Henk de Jong

Henk de Jong
SC Cambuur
Team: Cambuur
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (27 aug. 1964)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
17
34
46
2
Cambuur
18
18
38
3
Den Bosch
18
1
29
4
Jong PSV
17
4
28
5
Roda
17
4
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel