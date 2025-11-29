Joey Kooij heeft direct na afloop van de wedstrijd tussen SC Cambuur en Helmond Sport (0-0) het boetekleed aangetrokken bij trainer Henk de Jong. De arbiter gaf toe dat de Leeuwarders een 100 procent strafschop is onthouden.

Cambuur had vrijdagavond in eigen huis de grootst mogelijke moeite met een defensief spelend Helmond Sport. De thuisploeg drong in de absolute slotfase aan op de winnende treffer. Centrale verdediger Ismael Baouf stormde daarbij het strafschopgebied in en werd door Helmond Sport-middenvelder Alen Dizdarevic onreglementair naar de grond gewerkt. Tot grote verbazing van alles en iedereen besloot Kooij om de bal niét op de stip te leggen.

Na afloop gaf de arbiter zijn fout toe bij Cambuur-trainer De Jong. "Joey Kooij stond mij al op te wachten en zei: 100 procent penalty", vertelt de oefenmeester voor de camera van ESPN. "Daar heb ik niks aan, want het is al de zoveelste keer dit jaar. Maar ik neem nu wel een keer die grensrechter en die vierde man, want die staan er ook voor Piet Snot."

"Dan kom ik eraan lopen en dan is het: niet aan mij komen, niet aan mij komen. Dit kan ik zelfs zien en ik ben geopereerd aan mijn hoofd vanwege mijn ogen en ik zag zelfs dat het een penalty was", vervolgt De Jong. "Dan moet die man (Kooij, red.) gewoon hulp hebben. Dan moet je zeggen: penalty, 100 procent."

"Het is een hele moeilijke wedstrijd voor ons en dan wordt het 1-0 voor ons in de negentigste minuut. Dan was ik hartstikke blij geweest", erkent de 61-jarige Fries. "Alleen nu verlies je twee punten. Maar wel knap dat Kooij een minuut na de wedstrijd bij mij is en zegt: Henk, dikke fout, dikke penalty. Dan zet ik er een streep onder. Maar het is wel wat ik net zei: grensrechter en vierde man, help die man! Want ze laten hem in de stront zakken", besluit De Jong.