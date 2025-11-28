Joey Kooij ging vrijdagavond flink in de fout tijdens de wedstrijd tussen SC Cambuur en Helmond Sport (0-0). De arbiter zag in de 90ste minuut een overduidelijke strafschop over het hoofd, tot grote verbazing van onder anderen Hans Kraay junior.

SC Cambuur drong in de absolute slotfase aan op de winnende treffer. Centrale verdediger Ismael Baouf stormde het strafschopgebied in en werd door Helmond Sport-middenvelder Alen Dizdarevic onreglementair naar de grond gewerkt.

Althans, zo dachten de 13.000 aanwezigen in het Kooij Stadion én de ESPN-analisten. Joey Kooij dacht er anders over en liet doorspelen. De woede bij Cambuur was groot en Kraay kon dat volledig begrijpen.

"Even serieus. Dit is voor 120% een penalty", zegt Kraay in de ESPN-studio na afloop. "Hij fluit hartstikke goed, die Kooij. Dat gun ik hem, want hij heeft vaak kritiek gehad. Maar dit gun ik Cambuur ook niet. Dit is een penalty."

Ook ESPN-presentator Toine van Peperstraten zag het onbegrip in het veld: "Je zag bij Helmond Sport dat spelers al rekening hielden met een penalty. Ze waren verrast dat de bal niet op elf meter ging."

Op sociale media regende het direct kritiek richting de leidsman: "Joey Kooij is de allerslechtste scheidsrechter die we hebben", zo klinkt het.