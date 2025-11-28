Joey Kooij ging vrijdagavond flink in de fout tijdens de wedstrijd tussen SC Cambuur en Helmond Sport (0-0). De arbiter zag in de 90ste minuut een overduidelijke strafschop over het hoofd, tot grote verbazing van onder anderen Hans Kraay junior.
SC Cambuur drong in de absolute slotfase aan op de winnende treffer. Centrale verdediger Ismael Baouf stormde het strafschopgebied in en werd door Helmond Sport-middenvelder Alen Dizdarevic onreglementair naar de grond gewerkt.
Althans, zo dachten de 13.000 aanwezigen in het Kooij Stadion én de ESPN-analisten. Joey Kooij dacht er anders over en liet doorspelen. De woede bij Cambuur was groot en Kraay kon dat volledig begrijpen.
"Even serieus. Dit is voor 120% een penalty", zegt Kraay in de ESPN-studio na afloop. "Hij fluit hartstikke goed, die Kooij. Dat gun ik hem, want hij heeft vaak kritiek gehad. Maar dit gun ik Cambuur ook niet. Dit is een penalty."
Ook ESPN-presentator Toine van Peperstraten zag het onbegrip in het veld: "Je zag bij Helmond Sport dat spelers al rekening hielden met een penalty. Ze waren verrast dat de bal niet op elf meter ging."
Op sociale media regende het direct kritiek richting de leidsman: "Joey Kooij is de allerslechtste scheidsrechter die we hebben", zo klinkt het.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wel knap dat we elke week een overtreffende trap lijken te krijgen van scheidsrechters die opzichtige dingen missen, onzichtbare dingen bestraffen en onbegrijpelijke interpretaties hebben van de regels.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wel knap dat we elke week een overtreffende trap lijken te krijgen van scheidsrechters die opzichtige dingen missen, onzichtbare dingen bestraffen en onbegrijpelijke interpretaties hebben van de regels.