Een fikse domper. Dat was de mededeling voor Theo Janssen dat Studio Voetbal na dit voetbalseizoen stopt. Hij schoof regelmatig aan als analist in het voetbalpraatprogramma van de NOS.

"Studio Voetbal is voor mij echt een begrip", vertelt de analist in gesprek met Omroep Gelderland. "Ik ben er als speler al eens geweest, en later als analyticus." Janssen deed dit samen met een groep vaste analisten, zoals Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart.

Artikel gaat verder onder video

"Ik vind het vooral heel spijtig en sneu voor de mensen die er echt werken. Voor de mensen die er iedere week bloed, zweet en tranen in stoppen, houdt het echt op. Voor mij persoonlijk was het vooral één van de dingen die ik deed", zegt Janssen. Naast zijn werkzaamheden als analist is hij ook actief als hoofdtrainer van De Treffers, de nummer negen van de Tweede Divisie.

De Arnhemse presentator Sjoerd van Ramshorst, die sinds 2019 het programma presenteert, baalt van het einde van het zondagavondprogramma: "De realiteit is helaas dat er bezuinigd moet worden. Dat is heel vervelend, maar laten we vooral zorgen dat we bij de NOS met minder geld goede programma's blijven maken."

Studio Voetbal haalde de afgelopen maanden slechte kijkcijfers, maar dat is niet de reden dat het programma van televisie verdwijnt. De hoofdoorzaak zijn de bezuinigingen van 156 miljoen euro bij de publieke omroep.