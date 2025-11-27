Live voetbal

Theo Janssen is verbijsterd door over knullige handsbal van Virgil van Dijk tegen PSV

Theo Janssen keek met grote verbazing naar de strafschop die Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk woensdagavond veroorzaakte tegen PSV (1-3) De verdediger beging op uiterst knullige wijze hands.

"Hij had hem bijna klem hè? Nee, hij sloeg hem echt", zei Janssen in de studio van Ziggo Sport. "Zijn arm was zo ver boven zijn lichaam. Alleen wat me verbaasde, was dat hij zó boos was. Ik dacht daardoor dat er een gigantische overtreding aan vooraf zou zijn gegaan, maar dat was niet het geval. Dus heel slecht en gek verdedigd."

Collega-analist Youri Mulder viel, naast de vroege handsbal van Van Dijk, vooral op hoe Liverpool aan de wedstrijd begon: "Ik snapte eigenlijk niet wat ze aan het doen waren. Je verwacht van Liverpool, dat het zo moeilijk heeft, dat zodra het fluitsignaal klinkt, ze druk zetten, naar voren rennen en tempo spelen.

Artikel gaat verder onder video

"Maar als je ziet wat ze deden… Het stond stil, rustig aan. De mensen denken echt: wat zien we hier? Misschien komt het doordat PSV goed stond", vervolgde Mulder.

