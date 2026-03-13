Óscar García staat voor zijn debuut als interim-hoofdtrainer van Ajax. Zaterdagavond om 21.00 uur staat de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam op het programma. Wat kunnen we verwachten van zijn eerste opstelling?

Op de persconferentie van vrijdag lichtte García een tipje van de sluier op over zijn voetbalfilosofie. Hij probeert zijn volledige spelersgroep te benutten. “In de afgelopen vijf wedstrijden waren er al veel wisselingen binnen het team. Ik geloof niet altijd alleen maar in de basiself”, legde hij uit.

Artikel gaat verder onder video

“Veel wedstrijden worden beslist in de tweede helft. Soms zitten de belangrijkste spelers op de bank. Als een tegenstander moe wordt, kun je daarvan profiteren”, weet de Spanjaard. “We bereiden een wedstrijd niet alleen voor de basisspelers voor, dat zie ik als een fout.”

De filosofie van García over de breedte van de selectie zal direct op de proef worden gesteld, aangezien Ajax kampt met de nodige afwezigen voor het duel van zaterdag. Zo kan de trainer bij zijn debuut geen beroep doen op de geblesseerde keeper Vitezslav Jaros en verdedigers Oleksandr Zinchenko en Ko Itakura. Daarnaast ontbreekt spits Wout Weghorst vanwege een schorsing, nadat hij in de vorige wedstrijd tegen FC Groningen zijn vijfde gele kaart van het seizoen incasseerde. Kasper Dolberg is een vraagteken. De Deen miste enkele trainingen wegens ziekte.

In zijn eerste week zou García zijn geschrokken van Ajax. "Die Spanjaarden hebben bij Ajax rondgekeken. Die hebben zich hoogst verbaasd over de cultuur. Ze zeggen: het lijkt wel een amateurvereniging", zei journalist Mike Verweij in Kick-Off. "In de zin van: er wordt gewoon veel te weinig getraind. García wil de zweep eroverheen gooien. Misschien heeft Ajax dát nodig."

Welke wijzigingen voert García door?

Er zijn dus wel wat wijzigingen te verwachten. Maar welke? Lucas Rosa lijkt een basisplaats te krijgen op de linksbackpositie. De verdediger bleef in de vorige wedstrijd tegen FC Groningen nog negentig minuten op de bank, maar kan nu de voorkeur krijgen boven Owen Wijndal. Aan de rechterkant lijkt Anton Gaaei de vaste keuze. In het hart van de defensie blijft het waarschijnlijk bij de vertrouwde namen: Josip Sutalo en Youri Baas vormen vermoedelijk het centrale duo, met Maarten Paes onder de lat.

Ook op het middenveld lijken er wijzigingen aan te komen. Youri Regeer is weer beschikbaar na een schorsing en staat naar verwachting direct weer in de basis. De controleur neemt de plek over van Jorthy Mokio. Daarnaast lonkt een basisplaats voor Kian Fitz-Jim, die vermoedelijk de voorkeur krijgt boven Sean Steur. Aanvoerder Davy Klaassen completeert waarschijnlijk het middenveld.

Voorin lijkt García eveneens een andere keuze te maken. Oscar Gloukh raakte onder de vorige staf zijn basisplaats kwijt en werd geregeld gepasseerd op de rechterflank, waar onder meer Rayane Bounida en Steven Berghuis de voorkeur kregen. De verwachting is echter dat de Israëliër onder García weer vanaf het begin mag starten.

Op de linkerkant lijkt Mika Godts opnieuw zeker van een basisplaats. In de spits wordt vermoedelijk Kasper Dolberg opgesteld, indien hij fit genoeg is na zijn ziekte. Door de schorsing van Wout Weghorst, die tegen FC Groningen zijn vijfde gele kaart van het seizoen ontving, moet García in ieder geval een nieuwe spits aanwijzen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Klaassen, Fitz-Jim; Gloukh, Dolberg, Godts.