Ajax heeft een ruime zege op Sparta Rotterdam overgehouden aan het debuut van Óscar García als hoofdtrainer. Na 90 minuten stond er een afgetekende 4-0 op het scorebord in de Johan Cruijff ArenA. en speelden een uitstekende wedstrijd voor de Amsterdammers, die echter ook een domper moesten incasseren toen geblesseerd uitviel.

García voerde deels noodgedwongen vier wijzigingen door in opstelling van Ajax ten opzichte van de 3-1 nederlaag bij FC Groningen van afgelopen week. Don-Angelo Konadu kreeg de kans om zich in de spits te laten zien, omdat Wout Weghorst geschorst was en Kasper Dolberg niet geheel fit - al zat de Deen wel op de bank. Verder maakte Takehiro Tomiyasu na vier invalbeurten zijn basisdebuut als linksback, kreeg Lucas Rosa als rechtsback de voorkeur boven Anton Gaaei en nam Youri Regeer de positie van verdedigende middenvelder over van Jorthy Mokio. Bij Sparta koos Maurice Steijn voor drie nieuwe namen ten opzichte van het 1-1 gelijkspel tegen PEC Zwolle van afgelopen weekend. Achterin maakten Shurandy Sambo en Mike Kleijn plaats voor Lushendry Martes en Marvin Young, terwijl Vito van Crooij 'op tien' de voorkeur kreeg boven Ayoni Santos.

Na een wat aftastende openingsfase was de eerste echte kans van de wedstrijd voor de bezoekers. De boomlange Sparta-spits Tobias Lauritsen kopte in kansrijke positie echter naast het doel van Maarten Paes. Vijf minuten later deed Ajax voor het eerst van zich spreken in aanvallend opzicht, toen Steven Berghuis maar net naast het doel van Joël Drommel schoot. Even later werd diezelfde Berghuis vlak buiten de zestien naar de grond gewerkt door Teo Quintero. Mika Godts en Berghuis zetten zich achter de bal, de Belg legde breed en Berghuis nam het doel onder vuur. Drommel leek naar de goede hoek te gaan, maar omdat Joshua Kitolano de bal ongelukkig van richting veranderde was de Sparta-doelman kansloos: 1-0.

Niet lang na de openingstreffer volgde een domper voor Ajax, toen Regeer het veld noodgedwongen moest verlaten. Het schoot de middenvelder plots in de hamstring, wat hem zichtbaar veel pijn opleverde. Mokio nam zijn plaats in. Ajax bleef daarna de bovenliggende partij, maar kansen op een tweede treffer werden door Godts en nog tweemaal Berghuis om zeep geholpen. Na een half uur was het alsnog raak: Sean Steur vond Berghuis volledig vrijstaand in de zestien, na een prima aanname pegelde de rechtsbuiten hard en hoog raak: 0-2. Sparta stelde er bijzonder weinig tegenover, al kreeg Lauritsen vlak voor rust opnieuw een kans met het hoofd. Deze keer kreeg hij de bal wél tussen de palen, maar Paes zweefde ernaartoe en had hem klemvast. Dat was ook wel zo'n beetje het laatste wapenfeit van de eerste helft.

Steijn greep in de rust in en bracht Sambo en Santos alsnog binnen de lijnen, als vervangers van Mitchell van Bergen en Martes. Sparta begon ook een stuk beter aan het tweede bedrijf en hield de bal vaker en langer in bezit, maar het was toch echt Ajax dat de grootste kansen bleef creëren. Godts slaagde er echter niet in om Drommel te passeren en Konadu liet even later na om twee vrijstaande medespelers aan te spelen. Drommel voorkwam even later opnieuw een treffer van Godts.

Tomiyasu en Konadu gingen twintig minuten voor tijd naar de kant, in hun plaats bracht García alsnog Gaaei en Dolberg binnen de lijnen. Voor Sparta begon de tijd te dringen, waardoor Steijn met Mike Zonneveld en Casper Terho twee verse aanvallende krachten bracht. Berghuis leek even later een vervelende blessure over te houden aan een ongelukkige botsing met Young, maar kon toch verder. Een kwartier voor tijd gooide Davy Klaassen het duel vervolgens helemaal in het slot. Na een splijtende pass van Godts rondde hij oog in oog met Drommel beheerst af: 3-0. Het verzet van de bezoekers was daarna definitief gebroken. Amper twee minuten na de goal van Klaassen pikte ook Godts een treffer mee. Na een één-tegen-één-duel met Sambo wist de Belg Drommel eveneens te verschalken. Ajax kreeg in de slotfase kansen om nog verder uit te lopen, maar Drommel hoefde geen vijfde keer te vissen.

Door de zege komt Ajax weer op twee punten van de derde plaats, nu in handen van NEC. Ook de nummer twee, Feyenoord, heeft twee punten meer - maar speelt morgen (zondag) nog tegen Excelsior. Volgende week wacht De Klassieker Feyenoord - Ajax in De Kuip.