vindt dat hij ‘honderd procent’ bij de WK-selectie van Marokko had moeten zitten, zo maakt hij duidelijk in gesprek met Sportnieuws. Aan de andere kant heeft hij er wel begrip voor dat bondscoach Mohamed Ouahbi hem niet heeft opgeroepen.

Ihattaren maakte een jaar geleden zijn keuze tussen Nederland of Marokko bekend. De middenvelder kondigde tijdens het kickboksevenement Glory 100 aan dat hij de voorkeur geeft aan de nationale ploeg van Marokko boven die van Nederland. Hoewel de linkspoot een goed seizoen achter de rug heeft bij Fortuna Sittard, kwam hij nog niet in aanmerking voor een oproep voor de Noord-Afrikanen.

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In gesprek met Sportnieuws krijgt Ihattaren de vraag of hij vindt dat hij een oproep had moeten ontvangen voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. “Ja, honderd procent”, antwoordt de creatieveling. “Maar soms moet je ook gewoon realistisch denken”, voegt hij eraan toe. “Ik heb dit hele jaar bij Fortuna gedraaid. Als je kijkt wat voor internationals er op het WK spelen, is dat een wereld van verschil qua podium waar zij spelen. Dus het is eigenlijk wel logisch.”

Ihattaren geeft aan dat hij hoopt deze zomer weer een stap hogerop te kunnen zetten. “Mijn taak is nu om te zorgen dat ik een stap maak die ervoor zorgt dat ik ook daarvoor in aanmerking kom”, aldus de 24-jarige linkspoot. “En ook hopelijk Europees kan spelen en mezelf meer in de kijker kan spelen.”