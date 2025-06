Ihattaren maakt definitieve interlandkeuze zojuist bekend

heeft de knoop over zijn interlandcarrière definitief doorgehakt. De 23-jarige aanvallende middenvelder geeft zaterdagavond tijdens het kickboksevenement Glory 100 aan dat hij de nationale ploeg van Marokko prefereert boven die van Nederland.

Ihattaren speelde voor diverse Nederlandse jeugdteams en koos aanvankelijk ook voor het grote Oranje. Hij werd in 2019 door bondscoach Ronald Koeman ontvangen in Zeist en maakte destijds de keuze voor het Nederlands elftal. De KNVB communiceerde de keuze van Ihattaren zelfs officieel.

Het debuut van Ihattaren in Oranje bleef echter uit. Daarna raakte de carrière van de middenvelder in verval. Hij herpakte zich afgelopen seizoen enigszins bij RKC Waalwijk, maar een uitnodiging voor Oranje of zelfs Jong Oranje bleef uit. Ihattaren laat nu resoluut weten voor Marokko te kiezen: “Ja, ja. Dat wordt voor mij het Marokkaanse elftal”, laat hij weten tegenover Sportnieuws.

Ihattaren staat momenteel nog onder contract bij RKC, maar de middenvelder liet al weten dat hij na de degradatie van de Waalwijkse club uit de Eredivisie deze zomer zal vertrekken.